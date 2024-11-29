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Damat Tween Nişantaşı, yılbaşı şıklığına sahne oldu

Damat Tween Nişantaşı mağazasında Damat Özel Dikim koleksiyon yüzü Kerem Alışık’ın ev sahipliğinde düzenlenen Yılbaşı Özel daveti, iş, sanat, spor ve cemiyet dünyasından aralarında Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu, Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu, Hüsna Engin, BMD Başkanı Sinan Öncel, Ersin Kayalar, İlhan Yılmaz, İlhan Mansız, Mustafa Üstündağ, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Zehra Öney ve Ümit Karan’ın da olduğu pek çok ünlü ismi buluşturdu.

Damat Tween Nişantaşı, yılbaşı şıklığına sahne oldu

Lüks erkek giyimde dünyanın önde gelen markalarından birine dönüşen Damat Tween’in Nişantaşı mağazasında düzenlenen Yılbaşı Özel Daveti, iş, sanat, spor ve cemiyet hayatının ünlü ve başarılı isimlerini buluşturdu. Damat Özel Dikim koleksiyon yüzü Kerem Alışık’ın ev sahipliği yaptığı erken yılbaşı kutlamasında, konuklar DJ Erkan Şen’in muhteşem performansı eşliğinde yeni yılın heyecanını ve coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Damat Tween Nişantaşı, yılbaşı şıklığına sahne oldu

Reklam kampanyası yayına girer girmez sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Damat Özel Dikim’in yeni koleksiyonunun tanıtımının da yapıldığı davete, aralarında Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu, Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu, Hüsna Engin, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, Ersin Kayalar, İlhan Yılmaz, İlhan Mansız, Mustafa Üstündağ, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Zehra Öney ve Ümit Karan’ın da olduğu pek çok ünlü isim katıldı.

Damat Tween Nişantaşı, yılbaşı şıklığına sahne oldu

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkan Süleyman Orakçıoğlu “Dünyanın en prestijli kumaş seçkisini eşsiz ve usta terzilik sanatıyla birleştiren ve smokin, takım elbise ve gömlek tasarımlarıyla farkını ortaya koyan Damat Tween, yılbaşı şıklığı için de müşterilerimizin ilk tercihi olacak” dedi.

Damat Tween Nişantaşı, yılbaşı şıklığına sahne oldu

Kerem Alışık “Bu iş birliği, Süleyman Orakçıoğlu ile dostluğumuzun bir iz düşümü. Damat, sadece bir moda markası değil, bir yaşam arkadaşı. Damat Özel Dikim de kendine değer vermekle aynı şey. Bu iş birliğimizle karşılıklı olarak yurt dışı tanıtımlarımıza katkıda bulunuyoruz” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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