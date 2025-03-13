Damaklara İtalyan dokunuş! Lüks ve lezzet Cova’da buluşuyor

Geleneksel İtalyan pasticceria zarafetini yenilikçi dokunuşlarla buluşturan COVA Pasticceria, Milano, Paris ve Şanghay başta olmak üzere dünya çapında 30’dan fazla lokasyonda yer alıyor ve İtalyan pastacılık geleneğini İstanbul’a taşıyor.

Titizlikle seçilen malzemeler, tutku, özveri ve mükemmeliyet arzusunu birleştirerek misafirlerine unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatan COVA, ünlü pastaları, klasik İtalyan tatlıları, hafif öğle yemeği seçenekleri, özel kahveleri, aperatif kokteyl ve mokteyl alternatifleriyle baş döndürüyor.

Baş Döndüren Tatlılar

Milano'nun en köklü pastanelerinden biri olan COVA’nın şefleri, yıllar içinde aktarılan tarifleri ustaca hayata geçirerek gelenek ve yeniliği bir araya getiriyor. Özenle seçilmiş şefler, geleneksel tarifleri modern dokunuşlarla harmanlayarak, her damak zevkine hitap eden seçenekler sunuyor. Şahane pralinlerinden en küçük çikolata parçalarına kadar her bir tat, kalite sözü veriyor. COVA, misafirlerini imza tatlılar, meyveli tatlılar, tartlar, krema dolgusuyla hazırlanan hamur işleri ve çikolatalarıyla damakları taçlandırıyor.

Lezzet Düşkünlerine Özel Tatlar

COVA, İstanbul’da misafirlerine zarif yemek mönüsüyle İtalyan mutfağının inceliklerini ve şıklığını her lokmada yaşatıyor. Hafif ama doyurucu seçenekleriyle yemeklerini keyifli bir molaya dönüştürmek isteyenler için ideal bir alternatif sunuyor. Fümé Norveç somonu, avokado ve tam buğdaylı brioche tost ekmeğiyle hazırlanan tabak, COVA'nın estetik ve lezzet anlayışını yansıtıyor.

Aynı zarafet, özel tarifle hazırlanan ve brioche ekmeğiyle sunulan cheeseburgerde de kendini gösteriyor; yanında servis edilen patates kızartmasıyla bu lezzet tamamlanıyor. Hafif ama lezzetli bir alternatif arayanlar için, Antep fıstığı kaplı Norveç somonu, narenciye aromaları ve ekmek kıtırlarıyla fırınlanarak taze Akdeniz yeşillikleri eşliğinde servis ediliyor.

Mönünün diğer dikkat çeken seçenekleri de özel teknikle hazırlanan limonlu tavuk palliard ve tereyağlı patates püresi, kıtır dana bacon dilimleri, et sosu ve fırınlanmış kaburga sosuyla birleştirilen fümé kaburga tabağı… Makarna severlerin vazgeçilmezi olmaya aday; karides, kabak ve fesleğen pesto ile lezzetlendirilen ev yapımı tagliatelli de tadıyla olduğu kadar görünümüyle de dikkat çekiyor.

Lüks Çay Saati

COVA'da ayrıca, "Classico" ve "Royal" olmak üzere iki seçenekli "High Tea" servisi yapılıyor. İlkinde mekânın çayları eşliğinde kanapeler, pastalar ve hamur işlerini tatma fırsatı bulurken "Royal” da ise klasik çay saati sunumunun yanında, mekânın pralinlerinden bir seçki yer alıyor.

Dekoratif vitrini ve lacivert tenteli zarif dekorasyonuyla da göz dolduran, COVA, özel doğum günü pastaları ve imza niteliğindeki paketli ürünleriyle günün her anında keyifli bir mola imkânı sunuyor.

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