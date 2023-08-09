Daha sıkı, daha genç bir cildin sırrı L'Occitane ve Ölmez Otu'nun şifrelerinde gizli

Güçlü İkili & Harmony Cream & Serum ile sonucu konuşturun!

Yeniden formüle edilmiş Jania Rubens kırmızı yosununu içeren Harmonie krem ve serum, profesyonel cilt bakımı ile eş anlamlı. L’Occitane’nın şimdiye kadarki en gelişmiş cilt bakım ürünü olan yüzde 97 doğal kökenli bu seri, cilde yeniden enerji vermek ve yüz kontürünü iyileştirerek yaşlanmanın 9 belirtisini hedefliyor.



-Cilt yoğunluğu, yeniden tanımlanmış konturlar, up lifting özellikler, geliştirilmiş canlılık, pürüzsüzleştirilmiş doku, elastikiyet, sıkılık, azaltılmış kırışıklıklar ve cilt tonu eşitliği.

Harmony Serum

Pürüzsüz bir cilt dokusu için olağanüstü yeniden formüle edilmiş Serum. Harmony Serum cildin dokusunu sıkılaştırır ve pürüzsüzleştirir ve yüz hatlarını yeniden tanımlar. Kullanıcı yorumları gösterdi ki ilk kullanımda itibaren cilt dokusunun pürüzleştiriyor, cilde kalıcı bir gençli enerjisi veriyor.

Immortelle Harmony Serum 30 ml – 4615 TL

Harmony Cream

Bu sevilen ipeksi krem, kırışıklıkları kaldırmaya, sıkılaştırmaya ve pürüzsüzleştirmeye yardımcı olurken aynı zamanda ciltte parlak bir görünüm sağlıyor. Kullanıcı yorumları doğal bir sıkılaştırma etkisi yarattığını ve yüz ovalini yeniden tanımladığını gösteririyor.

Immortelle Harmony Cream 50 ml – 4205 TL

Immortelle & Shea Youth Neck Cream – Yeni

İkonik L'Occitane bileşenleri, boyun ve dekoltenin cildine ihtiyaç duyduğu özel bakımı vermek için güçlerini birleştirdi. Shea Yağı ve Ölmez Otu esansiyel yağının yanı sıra cilt yumuşatıcı peptidler ve cildi germe etkisi bulunan yulaf özü olan bu krem, gözle görülür bir fark için kıvrımları, sıkılığı, esnekliği ve nemi ve hatta şimdi cildin gevşemesini hedefliyor. Sonuçlar bir ay içinde alınıyor ve gözle görülür şekilde sıkılık ve gerginlik kazandırıyor.

Immortelle& Shea Youth Neck Cream 50 ml 1605 TL

Yaşlanma Karşıtı Vücut Bakımı

Ciltteki uzmanlığı yüz bakımının ötesine geçen Immortelle- ölmezotu çiçeği, Shea yağı ile buluşarak Immortelle & Shea serisi ürünleri ile kapsamlı bir yaşlanma karşıtı vücut bakımı sunuyor..

Immortelle & Shea Youth Body Balm

Gücünü doğadan alan bu vücut balmı, cildin yaşlanma belirtileriyle mücadele etmek için Ölmezotu Esansiyel Yağı, beslenme için Shea Yağı ve sıkılık ve esneklik için bir arada çalışıyor.Bu da, ciltte esneklik, sıkılık, homojenlik, hidrasyon ve beslenme etkilerini bir arada gösteriyor. 2 ay düzenli kullanım sonrası cilt sıkılaşıyor ve yaşlılık lekeleri daha az görünüyor.

Immortelle& Shea Youth Body Balm 200 ml 1605 TL

Immortelle & Shea Youth Hand Cream

Bu yüksek konsantrasyonlu krem serum özellikle eller için formüle edilmiştir. Kadifemsi bir yüzeyle kolayca emilir, elleri yumuşak, ipeksi ve hoş kokulu bırakır. Her gün cilt daha eşit tonda, daha elastik ve pürüzsüz, dolgun ve parlak hissedilir. 2 aylık düzenli kullanım sonrası ciltte yaşlılık lekeleri azalır, nemlenir ve elastikiyet kazanır.

Immortelle & Shea Youth Hand Cream 75 ml – 750 TL

Corsica Grana etiketi demek…

L’Occitane, “Corsica Grana” etiketinini oluştururken, ölmezotu çiçeğinin tohumdan krem oluncaya kadarki aşamalarında mükemmel izlenebilirliğini sağladı. Ölmezotu Esansiyel yağı olana kadar ki süreçte; Korsika'da hasat edilip damıtılmasından Provence'daki cilt bakımı fabrikamızda formüle edilmesine kadar tüm süreçler izlenebilir hale getirildi.

Immortelle Divine Cream kavanozları yüzde 40 geri dönüştürülmüş camdan yapılmıştır ve Immortelle Harmonie Cream kavanozları yeniden doldurulabilir...

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