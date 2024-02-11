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Dağda 3 gün boyunca müzik ve eğlence zirve yapacak

Dağda 3 gün boyunca müzik ve eğlence zirve yapacak

Dağda 3 gün boyunca müzik ve eğlence zirve yapacak

Senelerdir gelenekselleşen kış sezonunun en keyifli hafta sonu Corporate Weekend, bu yıl Jolly’nin organizasyonu ile birlikte 23-25 Şubat’ta Uludağ’da yapılacak.

 Dağda 3 gün boyunca müzik ve eğlence zirve yapacak

After skilerde dünyaca ünlü Yunan DJ Valeron, TAI, Alper Levi,

 

Dağda 3 gün boyunca müzik ve eğlence zirve yapacak
Kerem Akçaba ve Orkun Saltuk Elibol'la eğlencenin dozu zirveye çıkarken, gece etkinliklerinde sahnelerin en popüler isimlerinden

Dağda 3 gün boyunca müzik ve eğlence zirve yapacak

Alya ve Baran Bayraktar sahne alacak.

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