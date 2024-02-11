 Dağda 3 gün boyunca müzik ve eğlence zirve yapacak

Senelerdir gelenekselleşen kış sezonunun en keyifli hafta sonu Corporate Weekend, bu yıl Jolly’nin organizasyonu ile birlikte 23-25 Şubat’ta Uludağ’da yapılacak.

After skilerde dünyaca ünlü Yunan DJ Valeron, TAI, Alper Levi,



Kerem Akçaba ve Orkun Saltuk Elibol'la eğlencenin dozu zirveye çıkarken, gece etkinliklerinde sahnelerin en popüler isimlerinden

Alya ve Baran Bayraktar sahne alacak.

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