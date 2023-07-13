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D-Resort Göcek’te özel konuklarla unutulmaz bir gastronomi akşamı yaşandı

D-Resort Göcek içerisinde yer alan D’Breeze’de, D-Resort Executive şefi Aydemir Yılmaz ve konuk Şef Murat Deniz Temel imzası ile Ege’nin sınırlarını zorlayan eşleşmeli tadım menüsü özel davetlilerin katıldığı yemek davetiyle tanıtıldı.

D-Resort Göcek’te özel konuklarla unutulmaz bir gastronomi akşamı yaşandı

Yaz aylarında otel ve bölge misafirlerinin yanı sıra tekne misafirlerinin de vazgeçilmez adresi olan D’Breeze’de 12-16 Temmuz tarihleri arasında özel tadım menüsünü sunacak olan Michelin Guide’da tavsiye edilen restoranlar arasına giren Alaf’ın kurucu şefi Murat Deniz Temel’in ilk konukları çok özel isimlerden oluşuyordu.  

D-Resort Göcek’te özel konuklarla unutulmaz bir gastronomi akşamı yaşandı

IWSA yöneticisi ve eğitmeni Ayça Budak'ın anlatımıyla eşsiz bir gastronomi deneyimine dönüşen ve ilk yemeğin bu akşam özel davetle gerçekleştiği D-Breeze | Murat Deniz Temel Tadım Menüsü ’nü deneyimleyenler arasında Tanem Sivar-Edhem Dirvana, Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi, Ömür Akkor, Bilge Öztürk, Daren Gerede ve Burak Kan gibi isimler yer aldı. 

D-Resort Göcek’te özel konuklarla unutulmaz bir gastronomi akşamı yaşandı

Davetlilerin Göcek ve D’Breeze’in büyüleyici atmosferinde özel bir deneyim yaşadıkları ve yemeğin çok ötesinde bir yaz akşamı sofranın etrafında sevdikleriyle bir araya gelip anın tadını çıkardıkları akşam yemeğinde; D’Breeze’in ‘A la Carte’ menüsüne ek olarak lokal malzemelerle Ege’nin sınırlarını zorlayacak bir menü sunuldu. 

D-Resort Göcek’te özel konuklarla unutulmaz bir gastronomi akşamı yaşandı

 

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