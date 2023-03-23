Cüneyt Mete’den Yeni İmza

‘Kardeşlerim’ dizisinin başrol oyuncularından usta oyuncu Cüneyt Mete 4. sezon için yapım şirketi Ngm ile sözleşme tazeledi. Yeni sezon için alacağı ücret ise açıklanmadı.

Şu an 3. sezonu yayınlanan dizi, yurtdışında da büyük ses getirmeye devam ediyor. 90 ülkeye satılan dizi tüm dünyada da reyting rekorları kırıyor.



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