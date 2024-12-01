 Cüneyt Mete ve Şeyma Korkmaz'dan arkadaş ziyaret!

Yakın zamanda atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan “Can Borcu” dizisinin başrol oyuncusu Cüneyt Mete, gene oyuncu eşi Şeyma Korkmaz ile birlikte yakın arkadaşları olan dünyaca ünlü Dr. Alper Eskalen’i ziyaret ettiler.

Buluşmada Dr Alper Eskalen’in sevgilisi oyuncu Ebru Şam’da vardı.



Neşeli bir sohbete dalan çiftler, gazetecilere poz vermeyi de ihmal etmediler.

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