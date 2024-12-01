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Cüneyt Mete ve Şeyma Korkmaz'dan arkadaş ziyaret!

Cüneyt Mete ve Şeyma Korkmaz'dan arkadaş ziyaret! İşte detaylar...

Cüneyt Mete ve Şeyma Korkmaz'dan arkadaş ziyaret!

Yakın zamanda atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan “Can Borcu” dizisinin başrol oyuncusu Cüneyt Mete, gene oyuncu eşi Şeyma Korkmaz ile birlikte yakın arkadaşları olan dünyaca ünlü Dr. Alper Eskalen’i ziyaret ettiler.

 Cüneyt Mete ve Şeyma Korkmaz'dan arkadaş ziyaret!

Buluşmada Dr Alper Eskalen’in sevgilisi oyuncu Ebru Şam’da vardı.

Cüneyt Mete ve Şeyma Korkmaz'dan arkadaş ziyaret!
Neşeli bir sohbete dalan çiftler, gazetecilere poz vermeyi de ihmal etmediler.

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