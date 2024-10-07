 Cüneyt Mete'nin yeni adresi belli oldu

Son 4 sezondur atv ekranlarında yayınlanan “Kardeşlerim” dizisinin başrollerinden biri olan Ankara DT oyuncusu Cüneyt Mete; dizinin Haziran ayında 132. bölümde ekranlara veda etmesinden ardından yer alacağı yeni dizisini seçti.

Yer alacağı dizileri; seçim sürecinde ince eleyip, sık dokuyan oyuncunun yer aldığı son 2 dizisi toplam 7 sezon sürdü. Cüneyt Mete atv’nin uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı, Ntc Medya’nın yapımcılığında, Semih Bağcı’nın yönetmenliğindeki “Can Borcu” dizisi ile anlaştı.

Ebru Özkan, Bülent İnal, Mine Tugay ile başrolü paylaşacak olan Cüneyt Mete atv ekranlarında olacak

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