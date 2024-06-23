Cüneyt Mete’nin seçim başarısı

Yer aldığı son iki proje toplam da 7 sezon sürdü. Anacastında yer aldığı “Aşk ve Mavi” dizisi 3 sezon, başrolünde yer aldığı “Kardeşlerim” dizisi ise 4 sezon sürdü.

Tüm bu veriler ışığında oyuncunun yer alacağı projeleri sık eleyip, iyi seçimler yaptığını söyleyebiliriz.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.