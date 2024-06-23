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Cüneyt Mete’nin seçim başarısı

“Kardeşlerim” dizisinin başrol oyuncusu Cüneyt Mete son dönemlerin en istikrarlı ve başarılı karakter oyuncusu olarak karşımıza çıkıyor.

Cüneyt Mete’nin seçim başarısı

Yer aldığı son iki proje toplam da 7 sezon sürdü. Anacastında yer aldığı “Aşk ve Mavi” dizisi 3 sezon, başrolünde yer aldığı “Kardeşlerim” dizisi ise 4 sezon sürdü. 

Cüneyt Mete’nin seçim başarısı

Tüm bu veriler ışığında oyuncunun yer alacağı projeleri sık eleyip, iyi seçimler yaptığını söyleyebiliriz.

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