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Cumhuriyetin Yüzü sergisi yoğun ilgi üzerine 2 Haziran tarihine kadar uzatıldı

Borusan Kocabıyık Vakfı’nın Cumhuriyetin 100. yılı için hayata geçirdiği Cumhuriyetin Yüzü sergisinin ziyaret süresi yoğun ilgi üzerine 2 Haziran’a kadar uzatıldı.

Cumhuriyetin Yüzü sergisi yoğun ilgi üzerine 2 Haziran tarihine kadar uzatıldı

Erken Cumhuriyet döneminin edebiyat, plastik sanatlar, müzik, grafik ve mimari tasarım, sahne sanatları, müzecilik, arkeoloji gibi kültür disiplinlerine ve toplumsal yaşama bakışını yansıtan Cumhuriyetin Yüzü sergisi Galataport İstanbul O2 Blok’ta sanatseverlerle buluşuyor. 

Cumhuriyetin Yüzü sergisi yoğun ilgi üzerine 2 Haziran tarihine kadar uzatıldı

Borusan Kocabıyık Vakfı’nın, erken Cumhuriyet dönemindeki çok boyutlu toplumsal dönüşümün kültüre, sanata ve sosyal yaşama izdüşümlerine odaklanan Cumhuriyetin Yüzü sergisi, dönemin plastik sanatlar, müzik, edebiyat, grafik ve mimari tasarım, sahne sanatları, müzecilik, arkeoloji, sinema gibi kültürel disiplinlere bakışını günümüze taşıyor.  

Cumhuriyetin Yüzü sergisi yoğun ilgi üzerine 2 Haziran tarihine kadar uzatıldı

1 Kasım’da kapılarını açan ve büyük ilgi gören serginin ziyaret süresi 2 Haziran’a kadar uzatıldı. Borusan Contemporary’nin katkılarıyla hayata geçirilen sergi, milli mücadele ve sonrasını kapsayan çeyrek asırlık dönemdeki çok boyutlu toplumsal dönüşümü, sanat ürünlerinin yanı sıra akademik sanat tarihi disiplini kapsamında ele alırken; dönemin estetik anlayışını sosyal yaşamdaki izleriyle aktarıyor. 

Cumhuriyetin Yüzü sergisi yoğun ilgi üzerine 2 Haziran tarihine kadar uzatıldı

SERGİ 2 HAZİRAN’A KADAR GÖRÜLEBİLECEK 

Cumhuriyetin Yüzü sergisi, sunduğu özgün seçkiyle estetik anlayışta yaşanan çeşitlilik ve değişimi ortaya koymayı amaçlıyor. Sergide, aralarında İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İBB, Salt, Kültür Bakanlığı Film Arşivi, Yapı Kredi Tarihi Arşivi, Semiha Berksoy Opera Vakfı ve İnönü Vakfı’nın da bulunduğu kültür sanat kurumları ile galeriler, kişisel arşivler, vakıflar, araştırma merkezleri, resmi arşivler ve üniversitelerin koleksiyonlarından 500’ü aşkın orijinal ve dijital eser, belge ve efemera yer alıyor. 

Orijinal eser, belge ve efemera ile dijital deneyimlerin de birlikte tasarlanarak, dönemin ruhunu kapsayıcı içerik bütünüyle izleyicilere sunan Cumhuriyetin Yüzü sergisi, 2 Haziran’a kadar Galataport İstanbul O2 Blok’ta, Pazartesi hariç her gün 11.00-20.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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