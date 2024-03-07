Cumhuriyetin 100. Yılı heykeli görkemli bir davet ile sanatseverlerle buluştu

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi önünde sergilenen heykelin açılışı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış resepsiyonu ile sanatseverler ile buluştu.

İş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin katıldığı davette, sanatın toplumların geleceğine etkisi ve önemi anlatıldı.

QNB Finansbank ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliği ile kamu ile yeniden buluşturulan ve Roma döneminde zafer ve komutanların anması için üretilen sütunlardan esinlenerek oluşturulan 100. yıl heykeli, MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin önünde ziyaretçilerini bekliyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.