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Cumhuriyetin 100. Yılı heykeli görkemli bir davet ile sanatseverlerle buluştu

Cumhuriyet kuşağının ilk heykel sanatçılarından Zühtü Müridoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin 50’nci yılına ithafen hazırladığı heykel, QNB Finansbank desteği ile Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından bronz döküm olarak tamamlandı.

Cumhuriyetin 100. Yılı heykeli görkemli bir davet ile sanatseverlerle buluştu

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi önünde sergilenen heykelin açılışı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış  resepsiyonu ile sanatseverler ile buluştu. 

Cumhuriyetin 100. Yılı heykeli görkemli bir davet ile sanatseverlerle buluştu

İş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin katıldığı davette, sanatın toplumların geleceğine etkisi ve önemi anlatıldı.

Cumhuriyetin 100. Yılı heykeli görkemli bir davet ile sanatseverlerle buluştu

QNB Finansbank ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliği ile kamu ile yeniden buluşturulan ve Roma döneminde zafer ve komutanların anması için üretilen sütunlardan esinlenerek oluşturulan 100. yıl heykeli, MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin önünde ziyaretçilerini bekliyor.

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