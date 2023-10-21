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Cumhuriyet'in 100. yılına anlamlı sergi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı boyunca giymiş olduğu askeri ve sivil kıyafetlerin sergilendiği sergi, önceki gün Ataşehir Metropol İstanbul'da gerçekleşti. 

Cumhuriyet'in 100. yılına anlamlı sergi

Ataşehir Yenişehir Mahallesi Muhtarı Mustafa Arı’nın öncülüğünde, Nova Arsa ana sponsorluğunda gerçekleşen serginin sunuculuğunu ise, Tuğba Özay ve Şenol İpek üstlendi. Atatürk’ün yurt içi ve yurt dışında giymiş olduğu 125 farklı kıyafet, 20-21-22 Ekim tarihlerinde Metropol İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak. 

Cumhuriyet'in 100. yılına anlamlı sergi

Etkinliğin mimarı olan Yenişehir mahallesi Muhtarı Mustafa Arı'ya muhabirlerin "Bu etkinliği yapmak nereden geldi aklınıza, kimin fikriydi." demesi üzerine; "Ben Ankara'ya gitmiştim bundan altı ay önce, orada bir konuşmada kulak misafiri oldum. Sonra dedimki kendi kendime bu sergi neden İstanbul'da ve Ataşehir'de olmasın dedim. Fikir tamamen yan masada konuşanları duymam ile gerçekleşti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm İstanbulluları sergiye davet ediyorum." dedi.

Cumhuriyet'in 100. yılına anlamlı sergi

Atatürk'ün kadın askerler için tasarladığı bir askeri kıyafet giyen Tuğba Özay, " çok gururlandığım bir etkinlikteyim. Çok etkilendim. Ben Atatürk'ün çocuğu, onun neferiyim. Ne büyük bir gururla Cumhuriyetimizin 100. yılı bizlere denk geldi yaşıyoruz. İnşallah 200. yıllarda bizde sonra gelecek nesil ile beraber kutlanacak. Atamızın dediği Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Sayın muhtarımızı tebrik ediyorum. Harika bir projeye imza attı. Türkiye 100. yılı coşkuyla kutlanmalı" dedi.

Cumhuriyet'in 100. yılına anlamlı sergi

 

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