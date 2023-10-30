  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamadığı için eleştirilen Özcan Deniz'den açıklama

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamadığı için eleştirilen Özcan Deniz'den açıklama... İşte detaylar...

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamadığı için eleştirilen Özcan Deniz'den açıklama

Kıbrıs’ta konser veren Özcan Deniz’in Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlamadığı ve “10. Yıl Marşı”nı söylemeden sahneyi terk ettiği için yuhalandığı öne sürüldü.

 Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamadığı için eleştirilen Özcan Deniz'den açıklama

Şarkıcı Instagram'dan, "28 Ekim Kıbrıs Elexus otelindeki konserimde Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamadığım koca bir yalan ve suikasttır. 30 Ekim’de setim başlıyor olmasına rağmen, Filistin’de yaşananlardan dolayı karalar içinde sahneye çıkmama rağmen, bu özel geceyi iptal ettirtmedim. Ömrümde bir kere daha yaşayamayacağım bu özel 100. yıl kutlamasında sahnede olmak ve coşkuyla kutlamak istedim. Konser kaydı yapılmadığı için görüntülere ulaşamıyorum. Fakat konsere gelen bin'e yakın izleyiciden birileri, ilk şarkıdan hemen sonra ve program sonunda yaptığım içi dolu, laf olsun diye değil gerçek duygularımı aktardığım uzun Cumhuriyet konuşmamı ve de kutlamamı kayıt etmiş ise yayınlamalarını rica ediyorum. Finaldeki 10. Yıl marşını oku(ya)mamam tamamen benim ile şefimin birbirimizi yanlış anlamamızdan kaynaklı bir organizasyon kargaşasıdır. Fakat kutlamamış değilim. Aksine içten ve de alkışlarla sürekli kesilerek yaptığım Cumhuriyet konuşmam ve de kutlamama gelen tüm izleyici şahittir. Kaydına ulaştığımda da paylaşacağım. Sevgiler." dedi.

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamadığı için eleştirilen Özcan Deniz'den açıklama

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Şükran Ovalı'dan konuşulan pozlar
  Magazin

Şükran Ovalı'dan konuşulan pozlar

Damattan sahnede Cumhuriyet zeybeği
  Magazin

Damattan sahnede Cumhuriyet zeybeği

Merve Mermer Amerika sokaklarının tozunu attırdı
  Cemiyet

Merve Mermer Amerika sokaklarının tozunu attırdı

Hadise Atatürk kostümleri ile sahne aldı
  Magazin

Hadise Atatürk kostümleri ile sahne aldı

Ölümlü Dünya 2’nin afişi yayınlandı  
  Kültür - Sanat

Ölümlü Dünya 2’nin afişi yayınlandı  

İpek Tuzcuoğlu genç oyuncular arasında beğendiği ismi açıkladı
  Magazin

İpek Tuzcuoğlu genç oyuncular arasında beğendiği ismi açıkladı