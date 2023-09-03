24 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası'nda deniz kazası geçiren ve ölümdem dönen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağşık durumu iyiye gidiyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören ikiliyi ziyaret etti.



Bir süredir uyutulan Ali Sabancı'nın uyandığı ve normal odaya geçtiği görüldü.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.