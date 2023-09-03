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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ölümden dönen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ölümden dönen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ölümden dönen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti

24 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası'nda deniz kazası geçiren ve ölümdem dönen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağşık durumu iyiye gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ölümden dönen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören ikiliyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ölümden dönen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti
Bir süredir uyutulan Ali Sabancı'nın uyandığı ve normal odaya geçtiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ölümden dönen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti

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