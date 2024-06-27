  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Cristiano Ronaldo’nun annesi Türk fenomeni paylaştı ve mesajıyla olay yarattı!

Cristiano Ronaldo’nun annesi Türk fenomeni paylaştı ve mesajıyla olay yarattı! İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo’nun annesi Türk fenomeni paylaştı ve mesajıyla olay yarattı!

Cristiano Ronaldo’nun annesi resmi TikTok hesabından Mahsun Karaca'yı duygusal bir müzikle paylaştı ve "Babasına çok benziyor" mesajını yazdı.

Cristiano Ronaldo’nun annesi Türk fenomeni paylaştı ve mesajıyla olay yarattı!

Karaca, sosyal medya hesabından cevap verdi.

Cristiano Ronaldo’nun annesi Türk fenomeni paylaştı ve mesajıyla olay yarattı!
Karaca, "Bu saatten sonra kimsenin çocuğuyla uğraşamam" karşılığını verdi.

Cristiano Ronaldo’nun annesi Türk fenomeni paylaştı ve mesajıyla olay yarattı!
Karaca, Milli Takımımızın, Portekiz karşısındaki karşılaşmayı tribünden izlemişti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Özlem Yıldız’ın oğlu annesinin boyunu geçti! Bakın ne iş yapmak istiyor?
  Magazin

Özlem Yıldız’ın oğlu annesinin boyunu geçti! Bakın ne iş yapmak istiyor?

90'lar efsanesi 'Unutabilsem' dizisinin oyuncusu İlknur Soydaş yıllar sonra bakın hangi diziyle ekrana geliyor?
  Magazin

90'lar efsanesi 'Unutabilsem' dizisinin oyuncusu İlknur Soydaş yıllar sonra bakın hangi diziyle ekrana geliyor?

Defne Samyeli'den bikinili pozlar
  Magazin

Defne Samyeli'den bikinili pozlar

Seal Türkiye'de konser verecek
  Magazin

Seal Türkiye'de konser verecek

Nostalji rüzgarı
  Magazin

Nostalji rüzgarı

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerinin yüzünü ilk kez paylaştı
  Magazin

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerinin yüzünü ilk kez paylaştı