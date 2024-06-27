Cristiano Ronaldo’nun annesi Türk fenomeni paylaştı ve mesajıyla olay yarattı!

Cristiano Ronaldo’nun annesi resmi TikTok hesabından Mahsun Karaca'yı duygusal bir müzikle paylaştı ve "Babasına çok benziyor" mesajını yazdı.

Karaca, sosyal medya hesabından cevap verdi.



Karaca, "Bu saatten sonra kimsenin çocuğuyla uğraşamam" karşılığını verdi.



Karaca, Milli Takımımızın, Portekiz karşısındaki karşılaşmayı tribünden izlemişti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.