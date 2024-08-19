 ‘Cosmo Hours’ davetlerinin ilki ‘Quiz’ temasıyla gerçekleştirildi

Cosmopolitan Türkiye, kadınların bir araya gelerek keyifli zaman geçirebilecekleri ve birbirlerinden ilham alabilecekleri etkinlik serisini ‘Cosmo Hours’ adı altında hayata geçirmeye başladı.

Eylül ve Ekim ayları boyunca Beca Etiler’de gerçekleştirilecek Cosmo Hours etkinliklerinin ilki ‘Quiz Night’ temasıyla önceki akşam düzenlendi.

Cosmo dostlarının bir araya geldiği davette konukların yenilik etrafında bir araya gelmeleri ve eğlenirken kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam oluşturulması sağlandı.

Cosmopolitan’ın efsaneleşen ‘Quiz’iyle eğlenceli vakit geçiren davetliler, ‘Cosmo&fries’ ikilisiyle de Carrie Bradshaw’ın ilhamını yaşadı.

The Voice Media Company ve Hearst Magazines International iş birliği ile 4 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönen Cosmopolitan Türkiye, genç kadınlara ilham veren eğlence, stil, kariyer ve sağlık konularında içerikler sunan, çok platformlu bir marka olarak eylül ayında relansman yapacak.

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