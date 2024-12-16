Cosmetic Club’ın Gaziantep çıkarması

Parfüm, makyaj ve cilt bakımında dünya çapında tanınan 12 lüks markanın ürünlerini bir araya getiren Cosmetic Club, cemiyet dünyasının katılımıyla Gaziantep’te ürünlerini tanıttı.

Markanın ürünlerini yakından tanıma fırsatı bulan misafirler, aynı zamanda güzellik danışmanlarının gerçekleştirdiği kişiye özel cilt bakımı, makyaj uygulamalarıyla da lüks güzelliğin keyfini çıkardılar.

Arcon Kozmetik Kurucu Ortağı ve Ceo’su Deniz Aksoy Antepli misafirlerle tek tek ilgilenerek ürünler hakkında bilgi verdi. Davetliler Cosmetic Club’da lüks makyaj, bakım ve parfüm dünyasına renkli bir yolculuk yaptılar.

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