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Coşkun Sabah: Türkiye'de gerçek müzik yapan yok 

Coşkun Sabah konuk olduğu TRT Radyo 1'de yayınlanan "Kum Saati" programında Oylum Seçin'in sorularını cevapladı.

Coşkun Sabah: Türkiye'de gerçek müzik yapan yok 

TRT Radyo1'de her pazar saat: 12:00'de yayınlanan yapımcılığını ve sunuculuğunu Oylum Seçin'in yaptığı "Kum Saati" programının bu hafta konuğu Coşkun Sabah'dı. 

Coşkun Sabah: Türkiye'de gerçek müzik yapan yok 

Seçin, programına annem Nilgün Belgün'ün ortaokul arkadaşı Coşkun Sabah hoş geldiniz diyerek başladı. "20 tane hit parçanız var. Şarkılarınızın ilham kaynağı neler?" sorusuna  Coşkun Sabah, "Türk halkından alıyorum." dedi.

Coşkun Sabah: Türkiye'de gerçek müzik yapan yok 

Sözlerine "Bestecilik, üretmek özel bir kabiliyet. Ben müzik adamıyım. Bir gerçek müzik bir de yoz müzik var. Türkiye'de yoz müzik yapan çok gerçek müzik yapan az diyorum. Hemen kıyamet kopuyor. " diyerek devam etti.

ŞÖHRET SARHOŞU OLMUŞUM AMA BENİM HABERİM YOK

Oylum Seçin'in şöhret sarhoşu oldunuz mu sorusuna, Sabah gülerek " olmuşum ama benim haberim yok" diyerek cevapladı. 80 - 99 yılları arasında çok samimi olduğum ama son 5 yıldır görüşmediğim bir arkadaşım 5 yıl önce bana, beni anlatırken, şöyleydin böyleydim diye, ben hayretler içinde Allah Allah gerçekten ' Bu ben miyim ' dedim. Kişisel olarak kimseye asla saygısızlık etmedim ama sanatsal konularda bazen ters ve ince eleyip sık dokunduğum olmuştur.

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