Coşkun Sabah tavuk çiftliğini kapattı

Şef Eshabil Yaşar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Banu Zorlu, Buse Narcı, Real Çağla ,Nevzat Ak gibi tanınmış isimler katıldı.

Açılışta izdiham yaşanırken Coşkun Sabah’ı yaklaşık 750 seveni mekanı doldurarak dinledi.

Coşkun Sabah basın mensupları ile bir araya geldi. Sabah, "Yeni bir mekan, bizler de hayırlı olsun diyoruz. Bu gece şarkılarımızla sevenlerimize eşlik edeceğiz. Ayağım uğurludur" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda bir tavuk çiftliğine ortak olan ve ardından zarara uğrayan Coşkun Sabah, konuyla ilgili konuştu.

Sabah, "Kapattık biz çiftliği. Çünkü 20 ay sadece tavuklar yumurtlar, sonra kesilirler. Yeni bir 15 bin tavuk almak durumundaydık. Yeni alıp da 3 sene daha devam etmeye gerek görmedim. Maddi olarak zarar görmedim, tek sebebi müzik yoğunluğu. İnşallah başka sektörlerde görüşmek üzere diyorum ama bu sıralar müziğe odaklanacağım. Uzun bir süre ticaret yapmayacağım" diye konuştu.

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