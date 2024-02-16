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Coşkun Sabah’la komşular buluştu

Türk müziğinin usta bestekarı ve yorumcusu Coşkun Sabah önceki gün Maltepe Seyir Terası’nda “Komşular Buluşması” adlı etkinlikte hanım hayranlarıyla bir araya geldi. Ünlü sanatçı “Bugün bana gazino günlerimden, kadınlar matinelerini hatırlattınız. Çok büyük keyif aldım” dedi.

Coşkun Sabah’la komşular buluştu

Coşkun Sabah hanım hayranları ile Maltepe’de bir araya geldi. Anadolu Kadın Hareketi tarafından düzenlenen ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve başkan yardımcısı Canan Döner'in de desteklediği “Komşularımızla Buluşuyoruz” projesi etkinliğinde hanımlarla söyleşi için bir araya gelen ünlü sanatçı verdiği üç şarkılık mini konserde ise hayranlarını coşturdu.

Coşkun Sabah’la komşular buluştu

Maltepe Seyir Terası’nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda kadın katıldı. Hanım hayranlarının sorularını Birsen Saraç moderatörlüğünde cevaplayan Coşkun Sabah, bir soru üzerine “Türkiye’de üretken sanatçı maalesef kalmadı. Beste, şarkı üreten çok az sayıdaki sanatçının yerini dolduracak genç arkadaşlarda çıkmıyor” dedi.

Coşkun Sabah’la komşular buluştu

“Komşular Buluşması” adlı etkinlikte hanım hayranlarıyla bir araya gelen sanatçı, yoğun istek üzerine Hatıram Olsun, Aşığım Sana, Anılar adlı milyon satış rekorları kıran hit olmuş şarkılarını seslendirdi. Mini konserin sonunda ise udu ile hanımları coşturan sanatçı “bugün bana gazino günlerimden, kadınlar matinelerini hatırlattınız. Çok büyük keyif aldım” dedi.

 

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