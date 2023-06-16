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Çöp Adam ekibi sezon finali yemeğinde bir araya geldi

Star TV’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği sevilen dizisi Çöp Adam ekibi 25 bölümün ardından yorgunluklarını birlikte attı.

Çöp Adam ekibi sezon finali yemeğinde bir araya geldi

Konusuyla dikkat çeken dizi önceki akşam ekibiyle bir araya geldi. Diziye emek veren oyuncular ve set ekibi yorgunluklarını birlikte attı. 

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Çöp Adam heyecan dolu bir sezonu geride bıraktı. Yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Çağrı Vila Lostuvalı’nın oturduğu, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden, Deniz Madanoğlu'nun kaleme aldığı dizinin sezon finali davetine Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğl, Hülya Şen, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu gibi isimler katıldı.

 

 

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