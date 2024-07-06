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Converse X Drkshdw Dbl Drkstar iki yeni rengiyle geri geliyor

Yeni DRKSHDW koleksiyonu, Rick Owens'ın yerli sanatçı Xico Garza ile iş birliği ve çevresel sürdürülebilirlik vurgusuyla öne çıkıyor.

Converse X Drkshdw Dbl Drkstar iki yeni rengiyle geri geliyor

Chuck 70 modelinden esinlenerek yaratılan çift platformlu silüetiyle Converse x DRKSHDW DBL DRKSTAR Chuck 70 ile iki yeni renk tonuyla geri dönüyor. Concrete ve Blonde renk seçenekleri ile satışa sunulacak olan bu cesur tasarımı, iki markanın yenilikçi ilkelerini somutlaştırıyor.  

Geçmişteki Converse x DRKSHDW lansmanlarında olduğu gibi, bu koleksiyonda da Rick Owens, Güney Kaliforniya'daki doğum yeri yakınlarında yaşayan yerli bir sanatçı olan Xico Garza’yı öne çıkarıyor. Kültürel ve yerli mirası sürdürme konusundaki özverisi nedeniyle Rick Owens tarafından seçilen Garza, spiritüel çalışmalarını Tule Nehri yakınlarındaki kutsal topraklarda gerçekleştirilen törenlerle tamamlanmaktadır.  

Converse X Drkshdw Dbl Drkstar iki yeni rengiyle geri geliyor

Converse ve DRKSHDW, stilin yaygınlık sınırlarından kurtulmasını sağlamak amacıyla alternatif yaratıcı ifade biçimlerini ateşlemeyi amaçlıyor. Owens'ın form ile oynama ve formu geliştirme konusundaki hassasiyetini yansıtan DBL DRKSTAR'ın cesur tasarımı, uzun bir dil ve yükseltilmiş platformla standardının ötesine geçerken, burun, topuk ve kenar bandı gibi ikonik Chuck unsurlarını koruyor. Temiz hatlar, Owens'ın minimalist ve çağdaş tarzını koruyarak net çizgiler ile vurgulanıyor. 

Converse ve DRKSHDW bu iş birliği ile Converse'in üretim sürecinden gelen kauçuk atıklarının %40'a kadarını dış tabana geri kazandıran "Max Grind" teknolojisini uygulayarak çevresel sürdürülebilirliğin altını çiziyor.

Converse x DRKSHDW DBL DRKSTAR Chuck 70, 6 Temmuz'dan itibaren Converse.com.tr ve seçkin mağazalarda satışa sunulacak.

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