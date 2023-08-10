Converse ve Seoul merkezli yaratıcı Ader Error ikinci koleksiyonu ile karşınızda

Bu özel kapsül koleksiyonun tasarım vizyonu 'yeniden düzenleme' fikrinden yola çıkarken, çarpık formlar ve geleceğe yönelik stiller yaratan ADER ERROR'un 'yeni yeni değildir' felsefesini yansıtıyor. Bu anlayış her zamanki gibi geleceği tasarlamak için geçmişden ilham alıyor! İkinci Converse x ADER ERROR koleksiyonu, altı parçalık bir giyim ve aksesuar sunumu ile kendini gösteriyor.

Converse x ADER ERROR SHAPES giyim koleksiyonu, geometrik parçaların katlama, köşebent ve benzersiz dikiş tekniğiyle hareket kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlandı. SHAPES Koleksiyonu, kıyafetlerdeki beden tercihini bir kimlik olmaktan çıkarıp; stil tercihi için bir referans noktası haline getirmeyi hedefliyor. ADER ERROR hem marka vizyonunda hem de Converse ile yeniden bir araya geldikleri SHAPES Koleksiyonu’nda; tasarımlarına cinsiyet öncelikli bir bakış açısı değil, unisex bir anlayışla yaklaşarak geleneksel tasarım sınırlarını en aza indirirek farklı bakış açıları sunuyor.

Kapsülün altı parçalık giyim ve aksesuar koleksiyonu, XS'ten XXL'e kadar 7 beden seçeneği sunarak, geniş seçkisiyle kullanıcıların stillerine göre beden seçmelerine olmalarına olanak tanıyor. Koleksiyonda, Crew Sweatshirt, Polo, Light Jacket, Shorts, Jersey T-Shirt ve Baseball Hat yer alıyor.

Converse x ADER ERROR, 27 Temmuz'da ADER ERROR online mağazasında ve 1 Ağustos 2023'ten itibaren Converse.com ve satış noktalarında.

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