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SnobMagazin.com

Converse her adımda aşka davet ediyor

Converse, BEMyY2K koleksiyonuyla Y2K akımından aldığı ilhamı ayakkabı ve giyim ürünleriyle bir araya getiriyor.

Converse her adımda aşka davet ediyor

Converse, bu Sevgililer Günü’nde sevgisini özel bir şekilde ifade etmek isteyenler için yazı silüetleriyle süslenmiş ayakkabı ve giyim ürünlerinden oluşan yeni BeMyY2K koleksiyonunu tanıtıyor. 

Converse her adımda aşka davet ediyor

 

Yakında satışa çıkacak olan Run Star Legacy CX’in yanı sıra; Run Star Hike Platform, Chuck Taylor All Star Lift Platform, Chuck 70 ve klasik Chuck Taylor All Star olmak üzere beş farklı yetişkin ayakkabıdan oluşan Sevgililer Günü Koleksiyonu, her stilde farklı olan kalp formlu baskıları ve detaylı süslemeleriyle dikkat çekiyor.

 

Converse her adımda aşka davet ediyor

 

Kalp ve yaldız figürleri yeniden gündeme getiren Y2K stilinden ilham alan Sevgililer Günü paketi, yapay elmaslar, dantel ve halka gibi ayrıntılarla geçmişi romantikleştirerek nostaljiye teşvik ediyor. Kolay kombinlenebilen stillerden kalp süslemeli yüksek bilekli ayakkabılara kadar geniş bir yelpazede sunulan koleksiyonda herkese uygun bir ayakkabı bulunuyor.

 

Converse her adımda aşka davet ediyor

 

 

Çocuklar için tasarlanan seride ise yüksek tabanlı, folyo kalpler ve silikon grafiklerle süslenmiş Chuck Taylor All Star EVA Lift ve klasik Chuck Taylor All Star modelleri bulunuyor. Kırmızı folyo kalpleri ve grafikleriyle dikkat çeken yüksek bilekli ayakkabılarda, dayanıklı kanvas üst kısımları ve Converse Hibrit Köpük yastıklaması ile çocukların rahatlığı ön planda tutuluyor. 

 

Converse her adımda aşka davet ediyor

 

Yetişkinler için ayrıca dar kesim üniseks tişörtler, bisiklet yaka kazaklar ve sırt çantaları koleksiyonu tamamlıyor.

 

BeMyY2K Sevgililer Günü Koleksiyonu şimdi converse.com.tr’de! 

 

 

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