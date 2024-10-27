Contemporary İstanbul’a özel Maison Yirmisekiz deneyimine büyük ilgi

Üyelerine “Sanatla Başka Bir His” sunmaya kararlı olan Maison Yirmisekiz Sanat Kulübü, Tersane İstanbul’da gerçekleşen Contemporary İstanbul’u VIP ve AFS Kart sahiplerine özel ön gösterimle ve bambaşka bir deneyimle taçlandırdı.

Muhteşem Haliç manzarasıyla İstanbul’un yeni gözdesi Rixos Tersane İstanbul’da konaklayan Maison Yirmisekiz üyeleri; programa Halcyon Days Türkiye Distribütörü Berrin Ak’ın ev sahipliği yaptığı özel bir buluşmayla başladı. İngiliz Kraliyet Ailesinin gözdelerinden Halcyon Days’in dünyadaki ilk flagship mağazasında; İstanbul’dan esinlenerek Tersane İstanbul Rixos Oteli için özel tasarlanan porselenlerle içilen çaylar, keyifli sohbetlere eşlik etti.

Kaan Sekban, Jülide Ateş, Meyra Ilıcak ve Aslı Tandoğan’ın da katıldığı programda; Maison Yirmisekiz üyeleri Küratör, Prof. Dr. Marcus Graf’ın anlatımıyla fuarda yer alan galerileri ve eserleri keşfetti, sanatçılarla bir araya geldi, Beymen Collector’s Lounge’da bir buluşma gerçekleştirdi ve Contemporary İstanbul’a özel etkinliklerine katıldı. Fettah Tamince ve Ali Güreli ev sahipliğinde yapılan Contemporary İstanbul Açılış Resepsiyonu’na katılan Maison Yirmisekiz üyeleri, ertesi sabah ise güne muhteşem bir manzara eşliğinde Haliç’te kürek çekerek başladı.

Maison Yirmisekiz Kurucusu Nurdan Akgün bu iki günlük deneyimle ilgili sanat koleksiyonerlerini Contemporary İstanbul ile bu şekilde uzun soluklu bir araya getirebilmenin önemine dikkat çekti. Akgün ayrıca, “Şehrin ev sahipleri olarak bir turist deneyimi yaşayabilmek bu özel programı gerçekleştirmedeki ana fikrimiz oldu. Tarihin ve modern mimarinin birleştiği böyle bir yerde, sanatı ve sporu aynı anda kapsayan çok keyifli iki gün geçirdik. Contemporary İstanbul kapsamında ilk kez hayata geçirdiğimiz bu deneyimi geleneksel hale getireceğiz” diye konuştu.

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