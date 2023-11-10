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Çok konuşulacak farklı bir film geliyor! 

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Duygu Mercan Aslı Bekiroğlu, İlker Aksum, Naz Elmas,’ın yer aldığı ‘Gecenin Nakaratı’ adlı sinema filminin okuma  provası gerçekleşti.

Çok konuşulacak farklı bir film geliyor! 

Yapımcılığını Statü Filmin üstlendiği yönetmen koltuğunda Jale Atabey’in oturduğu film ekibi Türkiye de böyle bir proje yapılmadığını ve bugüne kadar yapılan işlerden çok farklı bir iş olacağını ifade ettiler. 

Çok konuşulacak farklı bir film geliyor! 

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