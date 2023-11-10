Çok konuşulacak farklı bir film geliyor! 

Yapımcılığını Statü Filmin üstlendiği yönetmen koltuğunda Jale Atabey’in oturduğu film ekibi Türkiye de böyle bir proje yapılmadığını ve bugüne kadar yapılan işlerden çok farklı bir iş olacağını ifade ettiler.

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