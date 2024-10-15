Çok Güzel Hareketler 2'den üzen ayrılık

Kariyer odaklı bir ayrılık olduğunu belirten Çelebi, şu açıklamayı yaptı: "Kariyerimde yeni projelere odaklanmak istediğim için bu kararı aldım. Artık kariyerimde farklı projelerde izleyicilerle buluşmayı planlıyorum ve bu yeni adım beni heyecanlandırıyor.” Dedi. Kendisine yeni projelerinde başarılar diliyoruz.

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