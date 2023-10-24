'Çok Aşk' filminin başrol oyucuları özel gösterim için Akasya’da

Kültür ve sanatın kesişim noktası Akasya, gösteri ve sinema dünyasının ünlü isimleri Hasan Can Kaya, Büşra Pekin ve Barış Yıldız'ı hayranları ile buluşturacağı unutulmaz bir etkinliğe imza atacak. Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde yer aldığı "Çok Aşk" filmi 27 Ekim'de özel gösterim ile Akasya misafirleriyle buluşacak.

Akasya zemin katta gerçekleşecek özel buluşmada ziyaretçiler, sevilen oyuncularla saat 20:00’da bir araya gelecek. Romantik komedi filmi “Çok Aşk”ın gösterimi öncesinde izleyiciler, ünlü oyuncularla tanışma ve sohbet fırsatı yakalayacak. Sohbetin ardından oyuncular, Akasya Paribu Cineverse'de saat 21:00'daki özel gösterim seanslarına katılarak, hayranlarına unutulmaz bir sinema deneyimi yaşatacak. Bu özel buluşma etkinliği için filmin biletleri ön satışa açıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.