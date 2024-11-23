  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Çocuklarıyla AVM turu yapan İlhan Mansız ile eşi Lela Leyla'dan aşk bakışı!

Çocuklarıyla AVM turu yapan İlhan Mansız ile eşi Lela Leyla'dan aşk bakışı! İşte detaylar...

Çocuklarıyla AVM turu yapan İlhan Mansız ile eşi Lela Leyla'dan aşk bakışı!

Eski milli futbolcu İlhan Mansız, eşi Lela Leyla ve oğlu Imre Leon ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Çocuklarıyla AVM turu yapan İlhan Mansız ile eşi Lela Leyla'dan aşk bakışı!

Çift, yedi aylık çocuklarıyla mağazaları gezdi.

Çocuklarıyla AVM turu yapan İlhan Mansız ile eşi Lela Leyla'dan aşk bakışı!
İkili, bir ara birbirine aşk bakışı attı. Bebeklerinin çekilmesini istemeyen çift, gazetecilere poz verdi.

 

Çocuklarıyla AVM turu yapan İlhan Mansız ile eşi Lela Leyla'dan aşk bakışı!
Tarzlarıyla dikkat çeken çift, mağazaları gezdikten sonra AVM'den ayrıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Zuhal Olcay ile müzikal yolculuk
  Magazin

Zuhal Olcay ile müzikal yolculuk

Charlotte Cardin'in sahne sürprizi Zeynep Bastık oldu
  Magazin

Charlotte Cardin'in sahne sürprizi Zeynep Bastık oldu

Ezra ve Tuba Çetin ile sürdürülebilir moda ve giyilebilir teknoloji
  Hayatın İçinden

Ezra ve Tuba Çetin ile sürdürülebilir moda ve giyilebilir teknoloji

Burak Deniz ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı 'Umami' 2025'te yayına girecek
  Magazin

Burak Deniz ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı 'Umami' 2025'te yayına girecek

Hangi Göz Bozukluğu Nasıl Belirti Gösterir? Nasıl Geçer?
  Yaşam - Sağlık

Hangi Göz Bozukluğu Nasıl Belirti Gösterir? Nasıl Geçer?

Nur Sürer'den 'baba' itirafı!
  Magazin

Nur Sürer'den 'baba' itirafı!