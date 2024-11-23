 Çocuklarıyla AVM turu yapan İlhan Mansız ile eşi Lela Leyla'dan aşk bakışı!

Eski milli futbolcu İlhan Mansız, eşi Lela Leyla ve oğlu Imre Leon ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Çift, yedi aylık çocuklarıyla mağazaları gezdi.



İkili, bir ara birbirine aşk bakışı attı. Bebeklerinin çekilmesini istemeyen çift, gazetecilere poz verdi.



Tarzlarıyla dikkat çeken çift, mağazaları gezdikten sonra AVM'den ayrıldı.

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