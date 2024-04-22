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Çocuklar ‘Küçük Don Kişot’un Maceraları’nı birlikte izledi

BKM, çocukları hayal gücüyle dolu bir maceraya çıkaracağı animasyon filmi Küçük Don Kişot’un Maceraları için özel bir gösterim yapıldı.

Çocuklar ‘Küçük Don Kişot’un Maceraları’nı birlikte izledi

21 Nisan Pazar günü Vadi İstanbul Paribu Cineverse’te gerçekleşen gösterimde çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Küçük Don Kişot ile kutladı, ortaya neşeli görüntüler çıktı. 

Çocuklar ‘Küçük Don Kişot’un Maceraları’nı birlikte izledi

ALPER KUL, AYLİN KONTENTE, DOĞA RUTKAY, MAHİR İPEK VE ÖZGÜN AYDIN’IN SESİYLE ‘KÜÇÜK DON KİŞOT’UN MACERALARI’ 

‘Küçük Don Kişot’un Maceraları’ usta oyuncuların sesleriyle hayat buldu. Güldür Güldür Show’un yıldız isimleri Alper Kul, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ve Özgün Aydın ‘Küçük Don Kişot’un Maceraları’ için bir araya geldi. Stüdyoda eğlenceli dakikalar yaşayan oyuncular Don Kişot’un dünyasını minik hayranları ile buluşturdu.

Çocuklar ‘Küçük Don Kişot’un Maceraları’nı birlikte izledi

Eğlenceli animasyonun hikayesi ise şöyle; 

Alfonso Kişot, büyük büyük büyük dedesi Don Kişot gibi, müthiş bir hayal gücüne sahip, 11 yaşında bir çocuktur. Tıpkı dedesi Don Kişot gibi çok sevdiği La Mancha kasabasını sadece kendisinin görebildiği tehlikelerden korumaktadır. 

Çocuklar ‘Küçük Don Kişot’un Maceraları’nı birlikte izledi

Bir gün karanlık iş insanı Carrosso kasabaya gelir ve çeşitli bahanelerle La Mancha’yı ele geçirmeye çalışır. Alfonso artık sadece görünmeyen tehlikelere karşı değil aynı zamanda Carrasco’ya karşı da evini ve kasabasını korumak zorundadır. Alfonso, arkadaşları Pancho Panza ve Victoria’yı da yanına alarak heyecan ve sürprizlerle dolu bir maceraya atılacaktır. 

Küçük Don Kişot’un Maceraları 26 Nisan’da sinemalarda.

 

 

 

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