 Çocuklar Gülsün Diye Derneği’nin 50'nci okulunu 10 Kasım’da Hatay İskenderun’da açan Gülben Ergen'den duygusal konuşma

Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 50. Anaokulunu Hatay İskenderun’da 10 Kasım’da açtı. İnşaat yapımını İsviçre Kreuzlingen Türk Toplumu’nun üstlendiği anaokuluna “Çocuklar Gülsün Diye - 100.YIL Anaokulu” ismi verildi. Dernek Başkanı Gülben Ergen, konuşmasında; “Hatay Atatürk’ün şahsi meselesidir, bizim de şahsi meselemizdir. Ben hayatta olduğum sürece de böyle olacaktır. Depremi unutmayın ve unutturmayın” dedi.

“Çocuklar Gülsün Diye-100.Yıl Anaokulu”nun açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, İsviçre Kreuzlingen Türk Toplumu Temsilcisi Hüseyin Samsunlu, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve eşi Serpil Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz ve devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Millî Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu’nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.



Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Gülben Ergen’in duyurduğu 11 Afet Bölgesinde 11 Anaokulu projesi kapsamında şu ana kadar Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Adana, Osmaniye ve Hatay illerinde 7 anaokulunu tamamlayıp Millî Eğitim Bakanlığına teslim etmişti. Hatay’ın İskenderun ilçesinde açılan Çocuklar Gülsün Diye – 100. YIL Anaokulu proje kapsamında açılan 8. Anaokulu oldu.



Hatay, İskenderun’da açılan Çocuklar Gülsün Diye – 100.Yıl Anaokulu Gelecek nesillerimizin temel taşlarını oluşturacak çocuklarımızın gelişim alanlarını destekleyerek yetişkinlik döneminde daha üretici ve verimli olmalarına, var olan potansiyellerinin daha kolay bir şekilde ortaya çıkarılmasına, kendisini keşfetmesine olanak sağlayarak özgüvenli, başarılı, geleceğimize ışık tutacak gençlerin yetişmesinde çok önemli katkısı olacak.



Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa-Soma, Gaziantep, Gaziantep-Islahiye, Erzincan, Mersin, Konya-Akşehir, Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize, Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Ordu-Kumru, Eskişehir, Diyarbakır-Bismil, Diyarbakır-Hani, Denizli, Siirt, Kilis, Adana, Osmaniye ve Hatay Kırıkhan’da anaokulları yaptı.



Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği Hakkında

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, en büyük hedefi daha çok çocuğun okul öncesi eğitim almasına katkı sağlamak olan ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur. Gülben Ergen’in başkanlığını, araştırmacı Elvan Oktar'ın ise başkan yardımcılığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği, bağışlar ve sponsorluk çalışmaları sayesinde yaptırdığı anaokullarını, iş birliği protokolü çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlamaktadır.

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