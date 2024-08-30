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Çocuklar Gazi’nin yaşam öyküsünü bu animasyonda izleyecek

Usta oyuncu Altan Erkekli seslendirmesi ve Araştırmacı-Yazar Erol Mütercimler danışmanlığında çekilen “Mustafa” filmi 25 Ekim 2024’te izleyiciyle buluşacak.

Çocuklar Gazi’nin yaşam öyküsünü bu animasyonda izleyecek

Bu film ile çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşam öyküsünü ilk kez animasyonla beyaz perdeden izleyecek.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu anlatacak “Mustafa” isimli animasyon film 25 Ekim 2024 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak ve hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap edecek. 

Çocuklar Gazi’nin yaşam öyküsünü bu animasyonda izleyecek

Yapımcılığını Emir Cömert’in üstlendiği film, izleyiciyi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk yıllarına doğru yolculuğa çıkaracak. “Mustafa”nın şanlı bir lider olma yolundaki ilk adımlarını anlatan film, Atatürk’ün doğduğu Selanik’ten, annesi Zübeyde Hanım ile olan ilişkisine, okul yıllarından askeri eğitimine kadar birçok detay, tarihin iz bırakan anılarıyla birlikte ekrana taşınacak. Görsel olarak zenginleştirilmiş sahneleriyle izleyicilere tarihi yeniden yaşatmayı hedefleyen “Mustafa”, Atatürk’ün hikayesini daha önce hiç anlatılmamış bir perspektiften sunmayı amaçlıyor. 

25 Ekim’de vizyona girecek olan “Mustafa”, Türkiye’nin dört bir yanındaki sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

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