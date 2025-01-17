Çocuklar eğlenceye doyacak

Sömestr tatilinde eğlence zirveye çıkacak. Metropol İstanbul ve Watergarden İstanbul, sömestr tatilini unutulmaz kılmak için çocuklar ve ailelere keyifli etkinlikler hazırladı.



18-31 Ocak tarihlerinde paten sporunu, müzik ve eğlence ile buluşturan Roller Skate, Watergarden İstanbul'da olacak. Metropol İstanbul'da ise çocuklar ve ebeveynler, eğlenceli aktivitelerle unutulmaz anlar yaşayacak.

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