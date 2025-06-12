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Çocuk hayranının fotoğraf isteğini kabul etmediği için eleştirilen Demet Akalın sessiz kalmadı! Şarkıcı minik hayranıyla buluştu!

Çocuk hayranının fotoğraf isteğini kabul etmediği için eleştirilen Demet Akalın sessiz kalmadı! Şarkıcı minik hayranıyla buluştu! İşte detaylar...

Çocuk hayranının fotoğraf isteğini kabul etmediği için eleştirilen Demet Akalın sessiz kalmadı! Şarkıcı minik hayranıyla buluştu!

Demet Akalın, konser verdiği sırada bir çocuk hayranının sahneye çıkmasıyla irkilmiş ve hatıra fotoğrafı çektirme talebini kabul etmeyince eleştirilmişti.

Çocuk hayranının fotoğraf isteğini kabul etmediği için eleştirilen Demet Akalın sessiz kalmadı! Şarkıcı minik hayranıyla buluştu!
Şarkıcı, çocuk hayranıyla buluşup, gönlünü aldı.

 Çocuk hayranının fotoğraf isteğini kabul etmediği için eleştirilen Demet Akalın sessiz kalmadı! Şarkıcı minik hayranıyla buluştu!

Akalın, minik hayranlarıyla buluşup hem hatıra fotoğrafı çektirdi hem de sohbet etti.

 Çocuk hayranının fotoğraf isteğini kabul etmediği için eleştirilen Demet Akalın sessiz kalmadı! Şarkıcı minik hayranıyla buluştu!

O anlatı Instagram'dan paylaşan Akalın, "Çınarcık’ta kırılan kalp İznik’te onarıldı" diye yazdı.

 

 Çocuk hayranının fotoğraf isteğini kabul etmediği için eleştirilen Demet Akalın sessiz kalmadı! Şarkıcı minik hayranıyla buluştu!

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