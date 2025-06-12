Demet Akalın, konser verdiği sırada bir çocuk hayranının sahneye çıkmasıyla irkilmiş ve hatıra fotoğrafı çektirme talebini kabul etmeyince eleştirilmişti.



Şarkıcı, çocuk hayranıyla buluşup, gönlünü aldı.

Akalın, minik hayranlarıyla buluşup hem hatıra fotoğrafı çektirdi hem de sohbet etti.

O anlatı Instagram'dan paylaşan Akalın, "Çınarcık’ta kırılan kalp İznik’te onarıldı" diye yazdı.

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