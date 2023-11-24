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Çocuk hakları için coşkulu buluşma

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz gün Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Hatay, İskenderun ve Adana’da dört okulda öğrencilerle buluştu.

Çocuk hakları için coşkulu buluşma

 

Türkiye'nin dört bir yanındaki okullardan Cumhuriyet’in 100. yılına özel yazdığı “Cumhuriyet - 100. Yıl Marşı” nı birlikte okumak için davet alan Arıca, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla; Hatay Maşuklu Barış Arslan İlkokulu, Hatay Sümerler Ortaokulu, İskenderun Şehit Yener Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Adana Anafartalar İlkokulu’ndaki öğrencilerle bir araya gelip, 100. Yıl Marşı’nı çocuklarla hep bir ağızdan söyledi. 

Çocuk hakları için coşkulu buluşma

Okullarda öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılanan sanatçı, çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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