Çocuk hakları için coşkulu buluşma

Türkiye'nin dört bir yanındaki okullardan Cumhuriyet’in 100. yılına özel yazdığı “Cumhuriyet - 100. Yıl Marşı” nı birlikte okumak için davet alan Arıca, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla; Hatay Maşuklu Barış Arslan İlkokulu, Hatay Sümerler Ortaokulu, İskenderun Şehit Yener Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Adana Anafartalar İlkokulu’ndaki öğrencilerle bir araya gelip, 100. Yıl Marşı’nı çocuklarla hep bir ağızdan söyledi.

Okullarda öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılanan sanatçı, çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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