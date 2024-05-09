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Çocuğunu kucağına almak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy: Gebelik reflüsü beni bitirdi

Yıldız Çağrı Atisoy, "Gebelik reflüsü beni bitirdi" dedi. İşte detaylar...

Çocuğunu kucağına almak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy: Gebelik reflüsü beni bitirdi

Yıldız Çağrı Atiksoy, kızını yakında zamanda kucağına alacak.

Çocuğunu kucağına almak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy: Gebelik reflüsü beni bitirdi

Oyuncu, gebelik reflüsüne yakalandığını söyledi.

Çocuğunu kucağına almak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy: Gebelik reflüsü beni bitirdi

Atiksoy, yemek yiyemediğini belirtti.

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