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SnobMagazin.com

CNBC-e yayında

Türk televizyon tarihine farklı yayın formatı ve Türkçe altyazılı içerikleriyle damga vuran CNBC-e yayın hayatına başladı. CNBC-e şimdi Kablo TV:38, Digiturk:30, D-Smart:38, Tivibu:42, TV Plus:31 ve S Sport Plus’ta yayında.  

CNBC-e yayında

Yine objektif ve doğru haber içeriğiyle, iş dünyasında küresel ölçekte yaşanan gelişmeleri Türkiye perspektifinden değerlendirecek olan CNBC-e, tüm dünya finans piyasalarında yaşanan son gelişmeleri kapsamlı rapor ve özel röportajlarla iletecek. Kanal, yerel bakış açısını küresele taşıdığı gibi küresel olayların yerel pazarı nasıl etkilediğini de izleyicisiyle paylaşacak. 

CNBC-e yayında

GÖZÜNÜZ HEP BU EKRANDA OLACAK 

İlbak Holding bünyesinde yer alan CNBC-e, gün boyu sürecek canlı yayın içeriğiyle bölgeye dair finans ve iş dünyası haberlerine yer verirken iç ve dış yapımlardan alınan dizi, yarışma programı gibi farklı ve kaliteli eğlence içerikleriyle yine ekranların iddialı kanallarından biri olacak. Kanalın yayın içeriği, Abu Dhabi, Londra, New York ve Singapur dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki CNBC bürolarının uluslararası yayınlarıyla desteklenecek. 

CNBC-e yayında

Madencilik, Açıkhava Reklamcılığı, Pazarlama İletişimi, Baskı Hizmetleri, Turizm, Gayrimenkul ve Hızlı Tüketim olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren İlbak Holding Cnbc-e ile birlikte yayıncılık sektörüne de giriş yapıyor. Dünyadaki ve Türkiye'deki değişimleri yakından izlerken, dinamik yapısı, genç ve nitelikli çalışanları ile değişimin ve gelişimin öncüleri arasındaki yerini almakta olan İlbak Holding, aynı zamanda tüm iş ortakları ve çalışanlarıyla şeffaf, kalıcı ve sürdürülebilir ilişkiler kurmayı merkeze koyan bir iş anlayışına sahip. 

 

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