CMXXIV’ün ilk gösterimine yoğun ilgi

Cem Yılmaz’ın rekor bir ilgiyle tükenen yepyeni gösterisi "CMXXIV" ilk kez Zorlu PSM’de seyircilerle buluştu. CMXXIV’ün duyurusundan sonra Şubat ve Mart ayı gösterimleri rekor bir ilgiyle tükenen gösteri, izleyiciyi kahkahalara boğdu.

Cem Yılmaz’ın "CMXXIV" adını taşıyan yeni performansının Nisan ve Mayıs aylarındaki sınırlı sayıdaki bileti satışta!

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