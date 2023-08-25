"Cloud Nine" sergisi’nin sanatçıları sanatseverler ile buluştu

Muse Contemporary‘nin Türkiye'den ve dünyadan 16 sanatçıyı bir araya getirdiği ve küratörlüğünü Ayşe Pınar Akalın'ın üstlendiği "Cloud Nine" sergisinin sanatçılarından Alea Pınar Du Pre, Artem Martis,“Bulutların Üzerinde Buluşuyoruz” adlı keyifli bir söyleşide METT Bodrum’da bir araya geldi. METT Bodrum Satış ve Pazarlama Direktörü Ceren Önal Palamutçu ev sahipliğinde yapılan, cemiyet ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı keyifli etkinlikte sanatçıların özel sohbeti büyük bir ilgi ile karşılandı. Sanat galerisindeki kokteyl davetinin ardından misafirler Isola Manzara Gardens restoranın büyüleyici manzarası ve ikramları eşliğinde geceye devam ettiler.

Modern minimalist tasarımı, telaşsız, Akdeniz’in sade ve neşeli yaşam tarzından aldığı ilhamla sofistike keşiflerin Bodrum’daki adresi METT Bodrum, çağdaş sanatı ve genç sanatçıları desteklemeyi misyon edinen yeni nesil sanat galerisi Muse Contemporary iş birliği 2023 yaz sezonunu neşe ve mutluluğa övgüyle karşılamayı sürdürüyor.

METT Bodrum'un özenle belirlenen mekânlarında gezilebilen "Cloud Nine" sergisi, tüm sanatseverleri zihnin ve ruhun hafiflediği ve özgürleştiği saf bir mutluluk halinde ‘bulutların üzerinde olma’ hissini keşfetmeye davet ediyor.

16 sanatçının 60’a yakın eserinin yer aldığı serginin başlığı, İsveçli sanatçı Petra Hultman'ın büyük ölçekli beyaz dantel enstalasyonundan esinleniyor. Lentiküler fotoğrafçılık alanının önde gelen temsilcilerinden İngiliz sanatçı Jeff Robb da son dönem soyut çalışmalarıyla karma sergiye katılıyor.

Sergi, farklı doku ve malzemelerden oluşan, çevresiyle ve mekânla uyum sağlayan eserleri bir araya getirerek izleyicilerin dikkatini çekiyor. Dünyanın dört bir yanından heykeltıraşları bir araya getiren seçkide Portekizli sanatçı Miguel Rodrigues'in barok tarzı eserleri, Güney Afrikalı sanatçı Jake Michael Singer'ın paslanmaz çelikten soyut kuş benzeri heykelleri, Fransız sanatçı Laurence Jenk'in ünlü bonbonları ve Ebru Yılmaz Kale'nin asimetrik ahşap heykelleri yer alıyor.

Savaş nedeniyle kısa bir süre önce Türkiye'ye yerleşen Rus çift Yulia Batyrova & Marat Mukhametov, beton ve porselenin zıt uyumunu vurgulayan, ağırlıksızlık ve havalanma hissi uyandıran bir dizi çarpıcı eserle karma sergiye katılıyor.

Canan Savaş'ın doğal malzemeler kullanarak yaptığı büyük ölçekli renkli işleri ve son 12 yıldır Türkiye'de yaşayan ve çalışan İngiliz sanatçı Tom Fellows'un alüminyum panelleri izleyicileri

büyüleyici ve sofistike bir armoninin içine sürüklüyor. Alea Pınar Du Pre son dönem portre çalışmalarıyla sergiye katılırken, Sinan Polvan ve Yasemin Vardarlılar, Ege kıyılarının mitolojik kahramanlarından ilham alıyor. Sergide ayrıca genç sanatçılar Artem Martis, Halise Karakaya ve Melis Baçaru'nun eserleri de yer alıyor.

15 Eylül'e kadar devam edecek sergi, yaz boyunca farklı etkinlik ve atölye çalışmalarıyla sanatçıları ve konukları bir araya getiriyor.

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