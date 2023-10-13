Çizgilere çizgi çeken Hyaluron Activ B3 Serisi özel bir davetle tanıtıldı 

Hücresel yaşlanma üzerine yapılan çalışmalar sonucu Avène Dermatoloji Laboratuvarları tarafından geliştirilen Avène’in yaşlanma karşıtı yeni cilt bakım serisi Hyaluron Activ B3, Korto İstanbul’da gerçekleşen özel bir davetle tanıtıldı. Geniş bir katılımla gerçekleşen davette oyuncu Müge Boz, Dermatolog Dr. Neslihan Dolar ve Pierre Fabre Türkiye Genel Müdürü Sercan Özen Yıldırım konuşmacı olarak yer aldı.

Yaşlanmanın belirtilerine değil, doğrudan nedenine odaklanarak cilt bakımında yeni bir çağ başlatan Hyaluron Activ B3 serisi davetlilerden tam not aldı. Davetin açılış konuşmasını gerçekleştiren Pierre Fabre Türkiye Genel Müdürü Sercan Özen Yıldırım Pierre Fabre’nin vizyonu ve hayata geçirdiği önemli projelerin altını çizerek; “Pierre Fabre olarak sağlıktan güzelliğe, herkes için iyi yaşam kavramından yola çıkarak, ilhamını tüketicilerden ve hastalardan alan, dermatoloji, onkoloji ve kadın sağlığı gibi alanlarda yenilikçi çözümler sunup geliştirilen bir vakıf şirketi. Sağlık hizmetinin kısıtlı olduğu Afrika ve Uzakdoğu ülkelerinde ücretsiz sağlık hizmeti vermekten, Afrika’daki Albino hastalarının deri kanserine karşı savaşında destek olmaya kadar anlamlı birçok adımda Pierre Fabre var” dedi.

Davette söz alan Dermatolog Dr. Neslihan Dolar: “Bir hekim olarak, hastalarıma doğru ve güvenli ürünleri önermek öncelikli sorumluluğum. Avène doğanın ve bitkilerin gücünü bilim ve teknoloji ile birleştirerek inovatif dermokozmetik çözümler sunuyor. Örneğin teknolojiyi kullanarak geliştirdikleri özel bir kapak sistemi, ürün içeriğinin bozulmamasını sağlıyor. Bu da ürünlerde koruyucu kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Böylece en hassas ciltlerde ve hatta bebek cildinde bile kullanılabiliyor ” dedi. Gündüz kremi, gece kremi, serum ve göz çevresi bakım kremi ile komple yaşlanma karşıtı bakım rutini sunan Hyaluron Activ B3’ün içeriğinde bulunan Niasinamid* ve saf hyaluronik asidin hücresel yaşlanma sürecindeki etkilerine değinen Dolar, bu iki aktif içeriğin birlikte kullanımında, cildin yenilenmesinin, pürüzsüz ve sıkılaşmış bir görünüme kavuşmasının da altını çizdi.

Avène’den yine doğadan ilham alan yepyeni bir seri

Yaşlanma karşıtı yeni cilt bakım serisi Hyaluron Activ B3 tanıtım davetinde söz alan marka yüzü, oyuncu Müge Boz, Pierre Fabre Türkiye ailesi ile devam eden yolculuğu ve bu yolculukta edindiği deneyimleri davetlilerle paylaştı. Boz: “Pierre Fabre ile tanıştığım ilk andan itibaren gerçekleştirdiği tüm çalışmalarının insanlığa ne kadar fayda sağladığını gördükçe hayranlığım giderek arttı. İnsan yaşamına doğadan aldığı ilhamla dokunan, geleceğe daha güzel ve yeşil bir dünya bırakmak için botanik arşivleri kuran, nesli tükenmekte olan bitkileri koruma altına alan, günümüzün en önemli konularının başında yer alan ağaçlandırma çalışmaları ve sürdürülebilir tarımı destekleyen gibi konularda projeler yürütüyor. Bünyesinde başlattığı Yeşil Görev projesi ile karbon ayak izini azaltmak, ürün içerikleri ve ambalajlarının daha doğa dostu olmasını sağlamak gibi çalışmalar yürütüyor. Pierre Fabre bu çalışmaları ile dünyada birçok ödül almıştır.” diyerek bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu paylaştı. Boz neden Avène’i tercih ettiği sorusuna doğal bileşenli ürünlerinin, doğanın tam kalbinde inovatif teknolojilerle ve titizlikle üretilerek bize ulaşması diyebilirim cevabını verdi.

İnteraktif deneyim alanları ve sürpriz etkinliklerin dikkat çektiği davette serinin reklam filminin gösterimi de gerçekleştirildi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.