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Civan Canova’nın vasiyeti olan resim sergisi açılıyor

20 Ağustos 2022’de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata veda eden Civan Canova’nın hazırlıklarına başladığı ve ön duyurusunu yaptığı, ancak ne yazık ki tamamlayamadığı sergisi, 21 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, Ortaköy Tarihi Kethüda Hamamı’nda sevenlerini bekliyor olacak.

Civan Canova’nın vasiyeti olan resim sergisi açılıyor

Serginin açılışı, Canova’nın birinci vefat yıldönümü olan 20 Ağustos 2023 Pazar günü, saat 18:00’de, büyük kısmını vefatından önce kendisinin belirlediği özel davetlilerin katılımıyla gerçekleşecek ve Sanatçı, bu özel günde yakınları tarafından anılacak.

Civan Canova’nın vasiyeti olan resim sergisi açılıyor

Sanatçının ailesi, Canova’nın vasiyeti olan serginin hazırlıklarını titizlikle yürütüyor. Aile, tablo satışlarından elde edilecek tüm gelirin, Civan Canova’nın kalbinde önemli yer tutan çocuk sevgisi ve sanat aşkını O’nun adına yakışır şekilde bünyesinde birleştiren bir hayır kurumuna yönlendirileceği bilgisini verdi.

Civan Canova’nın vasiyeti olan resim sergisi açılıyor

Oyuncu, yazar, tiyatro yönetmeni sıfatlarının yanı sıra ressam olarak da tanınan ve sevilen, birçok ödüle sahip çok yönlü sanatçının sergisinde, bazıları özel aile koleksiyonuna ait olan elliden fazla tablosu sergilenecek.  Serginin kapıları, 21 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, 10:00-19:00 saatleri boyunca tüm sanatseverlere açık olacak.

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