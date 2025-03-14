 "Çirkin olana ve 40'tan sonrasına günaydın demem" sözleriyle konuşulan Nükhet Duru, o sorudan bakın nasıl kaçtı?

Nükhet Duru, Nişantaşı’nda görüntülendi.



Tek başına mağazaları dolaşan şarkıcı, muhabirleri fark edince uzaklaşmak istedi.



Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Çirkin olana ve 40'tan sonrasına günaydın demem" sözleriyle



dikkat çeken Nükhet Duru, çok konuşulmuştu.



Nükhet Duru, o sözlerinin hatırlatılması üzerine "Hiç sorma" yanıtını verdi.

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