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"Çirkin olana ve 40'tan sonrasına günaydın demem" sözleriyle konuşulan Nükhet Duru, o sorudan bakın nasıl kaçtı?

"Çirkin olana ve 40'tan sonrasına günaydın demem" sözleriyle konuşulan Nükhet Duru, o sorudan bakın nasıl kaçtı? İşte detaylar...

"Çirkin olana ve 40'tan sonrasına günaydın demem" sözleriyle konuşulan Nükhet Duru, o sorudan bakın nasıl kaçtı?

Nükhet Duru, Nişantaşı’nda görüntülendi.

 "Çirkin olana ve 40'tan sonrasına günaydın demem" sözleriyle konuşulan Nükhet Duru, o sorudan bakın nasıl kaçtı?


Tek başına mağazaları dolaşan şarkıcı, muhabirleri fark edince uzaklaşmak istedi.

 "Çirkin olana ve 40'tan sonrasına günaydın demem" sözleriyle konuşulan Nükhet Duru, o sorudan bakın nasıl kaçtı?


Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Çirkin olana ve 40'tan sonrasına günaydın demem" sözleriyle

 "Çirkin olana ve 40'tan sonrasına günaydın demem" sözleriyle konuşulan Nükhet Duru, o sorudan bakın nasıl kaçtı?


dikkat çeken Nükhet Duru, çok konuşulmuştu.

 "Çirkin olana ve 40'tan sonrasına günaydın demem" sözleriyle konuşulan Nükhet Duru, o sorudan bakın nasıl kaçtı?


Nükhet Duru, o sözlerinin hatırlatılması üzerine "Hiç sorma" yanıtını verdi.

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