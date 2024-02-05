Çırak’tan Malatya’ya gönül köprüsü

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve kayıtlara cumhuriyet tarihinin en büyük doğal afeti olarak geçen Kahramanmaraş depreminin birinci yılında bölgedeki yaraları sarmak için yapılan girişimler devam ediyor. Yüzlerce canın kaybedildiği deprem ayrıca büyük bir maddi hasara sebep olması nedeniyle de bölgenin önemli bir kısmı yardım kampanyaları ile ayakta duruyor.





Bu kapsamda Kaşıbeyaz Bahçeşehir’in sahibi Mehmet Çırak, yaşanan olumsuz duruma kayıtsız kalmayarak depremden en çok etkilenen illerden biri olan ve memleketi olan Malatya için büyük bir duyarlılık örneği sergiledi.

Çırak, aldığı karar ile Pazar günü elde edilen tüm hasılatın Malatya’ya gönderilerek depremzedeler için kullanılacağını duyurdu.

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