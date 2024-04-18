Çırağan Sarayı bahçelerinde lüks piknik deneyimi

Boğaz'ın kıyısında, renkli bir konseptle sunulan, Çırağan Sarayı'nın tarihi atmosferiyle bütünleşen lüks piknik deneyimi, saray bahçelerinde dinlenip sevdikleriyle birlikte Boğaz’ın eşsiz manzarasının ve benzersiz lezzetlerin tadını çıkarmak isteyenleri bekliyor.

Lüks piknik deneyimi, her zevke hitap eden özel menü seçenekleriyle öne çıkıyor. El yapımı lezzetli atıştırmalıklar, enfes mezeler, birbirinden özel sandviçler, çeşitli içecekler ve daha birçok seçenek, misafirlerin piknik keyfine keyif katıyor. Dilimlenmiş sebzeler, leziz şarküteri ve peynir çeşitleri, karides kokteyl, somon grawlax, leziz salatalar ve daha birçok soğuk başlangıç, damakları şenlendiriyor. Çeşit çeşit sandviçler ve Çırağan Sarayı fırınlarından çıkan taptaze ekmeklerin yanı sıra kişnişli, dana etli, pancarlı börek, cevizli ve kuzu etli volavan, mini içli köfte, mini Akdeniz pizza gibi sıcak aperatifler de konuklara özel sunuluyor. Piknik menüsünde yer alan el yapımı baklavalar, çikolatalar, yaz meyveli kekler, çikolatalı brownie’ler, tartlar ve turtalar, lokum çeşitleri, fıstıklı kadayıf, cevizli incir dolması ve meyve sepeti gibi tatlı seçenekleri ise Boğaz’a karşı tadılmayı bekliyor. Enfes saray lezzetleriyle dolup taşan bir sofrada, Çırağan Sarayı ekibinin benzersiz hizmet kalitesi ile sunulan bu deneyim; özel kutlamalar, doğum günleri ve aile buluşmaları gibi etkinlikler için benzersiz bir konsept olarak sunuluyor.

Lüks piknik deneyimi, minimum 6 kişilik rezervasyonlar için olup fiyatlar menü ve içecek seçimine göre kişi başı KDV dahil 4.680 TL’den başlıyor.

Çırağan Sarayı’nın bahçelerinde lüks piknik deneyimi, rengarenk bir atmosferde unutulmaz anlar yaşamak isteyenleri bekliyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için diningreservations.ciraganpalace@kempinski.com adresine e-posta atabilir veya 0 (212)236 73 33 numaralı hattı arayabilirsiniz.

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