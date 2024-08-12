Çırağan Palace Shop'ta yaz: Rengarenk tatlılar, özel lezzetler ve daha fazlası

Birbirinden Leziz Çikolatalar

Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un uzman çikolata ustalarının özenle hazırladığı el yapımı çikolatalar tatlı severlerle Çırağan Palace Shop’ta buluşuyor. Saray’ın ihtişamını ve zarafetini yansıtan çikolata koleksiyonu, damaklara hitap eden lezzetlerle dolu enfes bir şölen sunuyor. Çırağan Palace Shop’un ayrıcalıklı stilini yansıtan seçenekler, farklı aromaları ile her lokmada iştah kabartıyor.

Çikolataya doymak isteyenleri lezzet yolculuğuna davet eden, her biri benzersiz lezzetlere ek olarak, Hindistan cevizi yağı ile zenginleştirilmiş, hafif ve zarif lezzetiyle hayranlık uyandıran Ruby Çikolata, Çırağan Palace Shop'ta lezzet tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Taptaze meyvelerin özenle kurutularak enfes çikolatalarla buluştuğu Kurutulmuş Meyveli Rengarenk Çırağan Çikolataları ise göz alıcı görünümleri ve eşsiz tatlarıyla tatlıdan vazgeçemeyenlerin gözdesi haline geliyor.

Saray Baklava Odası’ndan Özel Üretim Baklavalar

Çırağan Sarayı’nın içinde, sadece baklava üretimine özel ayrılan odada, Gaziantep’ten gelen baklava ustaları tarafından titizlikle üretilen baklavalar, damaklarda muhteşem bir haz yaşatıyor. Fıstıklısından şöbiyetine, çikolatalısından kahvelisine, klasik ve modern dokunuşlarla birçok farklı seçenekte baklavalar, ağızlarda dağılan muhteşem lezzetiyle büyülüyor. Bu lezzetler arasında öne çıkan, geleneksel tatlı kültürünü modern bir dokunuşla yeniden yorumlayan Vişneli Mor Baklava, hem görsel hem de damak zevki açısından kendine özgü bir fark yaratıyor. Antosiyanin bakımından zengin kırmızı ve mor renkli besinler ve ileri teknoloji kullanılarak saflaştırılan içeriklerle hazırlanan bu yenilikçi tatlı, alışılmışın ötesinde bir lezzet deneyimi sunuyor. Vişneli Mor Baklava, ferah ve unutulmaz bir tat keşfi vadediyor.

Göz Alıcı Sunumlarıyla Pastalar

Hünerli ellerce hazırlanan ve gerçek bir ustalık örneği olan stil pastalar, göz alıcı sunumları ve damaklarda enfes bir tat bırakan lezzetleriyle tatlı tutkunlarını bekliyor. Kutlamaların ve özel günlerin olmazsa olmazı pasta çeşitleri arasında; şık tasarımıyla mutlu günlere eşlikçi olacak Özel Gün Kutlama Pastası, zarif çiçeklerle süslenmiş Düğün Pastası ve görünüşüyle mest eden, taptaze sunumuyla Nişan Pastası yer alıyor. Bitter çikolata ve vişnenin uyumuyla benzersiz bir lezzet deneyimine davet eden Karaorman Pastası ve Kempinski’nin yiyecek ve içecek alanındaki mükemmellik ve liderlik çabasının bir temsili olan, Kempinski tarafından tüm dünya otelleri arasında "Yılın Tatlısı" olarak seçilen Bosphorale Cake de yazın öne çıkan lezzetlerinden.

Enfes Reçeller ve Taptaze Ekmek Çeşitleri

Kahvaltılara ve gün arası atıştırmalıklara eşlik edecek, tadına doyum olmaz reçeller ve günün her öğününde sofraların başköşesinde yer bulan, Saray fırınından taptaze ekmek çeşitleri de Çırağan Palace Shop’ta sunuluyor. Özel ekşi maya ile yapılarak 16 saat dinlendirilen Ay Çekirdekli Çavdar Ekmeği ile buğday taneli, kepekli, Kuru Domatesli Köy Ekmeği, pastane şefleri tarafından özenle ve taze taze pişiriliyor.

El Yapımı İtalyan Makarnaları

Tarihi Çırağan Sarayı’nın mutfağında deneyimli şeflerin hünerli ellerinden çıkan leziz İtalyan makarnaları, Akdeniz mutfağı sevenlerle buluşuyor. Makarna kutularının içinde, Bellini'nin deneyimli danışman şefi Sicilyalı Giovanni Vaccaro'nun imzasını taşıyan tarifler de yer alıyor.

Özel Koleksiyon Hediyelikler

Tüm bu lezzetlere ek olarak, ihtişamını asırlar boyunca koruyan tavus kuşunun zarafetini göz kamaştıran gerçek incilerle bir araya getiren seçkin Karaca X Çırağan Palace Shop İnci Koleksiyonu ve İstanbul’un asırlık değerlerini çok özel bir koku koleksiyonunda buluşturan Çırağan Sarayı X Atelier Rebul Serisi’nde yer alan ürünler de yaza renk katıyor.

Dileyenler yaza özel hediyeliklerle kendi paketini de oluşturabiliyor. Ürünler online olarak www.ciraganpalaceshop.com adresinden sipariş edilebildiği gibi otelden de teslim alınabiliyor.

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