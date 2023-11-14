Cilt ve vücut bakımında ihtiyaç duyulan ürünlerin adresi Gratis

Gratis’in sevilen markalarından biri olan Bee Beauty, cilt ve vücut bakım kategorilerdeki ürünlerini sürekli çeşitlendirmeye devam ediyor. Bee Beauty’nin profesyonel cilt bakımını evde uygulama imkânı sunan yeni cilt ve vücut bakım ürünleri, cildin ihtiyacı olan nemi sağlayarak canlanmasına yardımcı olurken ciltte biriken kir, yağ ve makyaj kalıntılarının kolayca arınmasına destek oluyor.

Bee Beauty yeni cilt ve vücut bakım ürünleri şu şekilde;

Bee Beauty Yağsız Jel Krem

Bee Beauty yağsız jel krem, içeriğindeki pantenol, hyalüronik asit ve E vitamini sayesinde cildin beslenmesine ve nemlenmesine yardımcı oluyor. Jel dokusu sayesinde ciltte kolayca emiliyor, yağlı ve yapışkan bir his bırakmıyor. Cilt bariyerini güçlendirmeye destek olurken ciltte parlak ve berrak bir görünüm sağlayan Bee Beauty yağsız jel krem, 200 TL’den satışa sunuluyor.

Bee Beauty Serinletici Roll-On Göz Jeli

Bee Beauty serinletici roll-on göz jeli, içeriğinde bulunan kafein ile göz çevresinde oluşan şişkinlik görünümünü önlemeye, hyalüronik asit ve aloevera sayesinde ise göz çevresinin daha nemli, aydınlık ve canlı bir görünüme sahip olmasına yardımcı oluyor. Demir bilye aplikatörü ile kan dolaşımını hızlandıran roll-on göz jeli aynı zamanda göz çevresinde ferahlık sağlıyor. Hem gece hem gündüz kullanıma uygun olan Bee Beauty serinletici roll-on göz jeli, 145 TL’den satışa sunuluyor.

Bee Beauty Gece Uyku Maskesi

Bee Beauty uyku maskesi, içeriğindeki pantenol, gliserin ve tatlı badem yağı sayesinde cildin gece boyunca nem kaybetmesini önlemeye ve cildin beslenmesine yardımcı oluyor. Gece boyunca oluşturduğu nem desteği sayesinde güne canlı ve ışıltılı bir başlangıç yapma imkânı sağlayan uyku maskesi, hücrelerin yenilenmesini destekleyerek yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasını da geciktiriyor. Daha parlak ve berrak bir cilt görünümü sağlayan Bee Beauty uyku maskesi, 220 TL’den satışa sunuluyor.

Bee Beauty Yüz ve Vücut Temizleme Yağı

Bee Beauty yüz ve vücut temizleme yağı, cildi gün boyu çevresel faktörlerin etkisiyle oluşan etmenlerden arındırıyor ve nemlenmesini sağlıyor. Cilt üzerinde oluşan gözenek görünümünü

önlemeye yardımcı olan yüz ve vücut temizleme yağı, cildin daha aydınlık ve pürüzsüz görünmesini sağlıyor. Günlük kullanıma uygun olan Bee Beauty yüz ve vücut temizleme yağı, 220 TL’den satışa sunuluyor.

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