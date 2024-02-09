Cilt kusurlarına karşı iki adımlı bakım

Cilt bakım ürünleriyle hayatı değiştiren, dermatologların en çok tavsiye ettiği La Roche-Posay’ın EFFACLAR serisi, gençlerin ve yetişkinlerin cilt sorunlarına karşı sunduğu güçlü formül ve etkili içeriklerle, cilt bakımına yeni bir standart getiriyor. Yalnızca 8 saatte etkisini göstererek sağlıklı ve parlak bir cilde adım atmanızı sağlıyor.

Kusursuz cilt bakımı için; EFFACLAR Temizleme Jeli cildi nazikçe temizlerken, Duo+ M ise cilt yüzeyini pürüzsüzleştirmeye yardımcı oluyor, sivilceye karşı etkili bir mücadele sunuyor. EFFACLAR serisi, güçlü formülleriyle akneye eğilimli ciltler için günlük bakım rutininin vazgeçilmezi haline geliyor ve cilt bakımını bir adım öteye taşıyor.

La Roche Posay EFFACLAR Duo+ M ile Cilt Kusurlarına Hızlı Çözüm

Dermatologlar tarafından test edilen EFFACLAR Duo+ M, yağlı ve akneye yatkın ciltler için, cilt kusurlarının görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Mikrobiyom bilimi ile güçlendirilen nemlendirici bakım kremi, sadece 8 saatte gözle görülür sonuçlar veriyor. Yeni üç hedefli bakımıyla cildi 24 saat nemlendirirken sivilceler, siyah noktalar ve sivilce izleri üzerinde daha iyi onarım sağlıyor. Cildin koruyucu bariyerini güçlendiren Niasinamid, Procerad ve Phylobioma Active içeren krem, ciltteki tahrişleri hafifletirken cildi yoğun bir şekilde rahatlatıyor. Gözeneklerin tıkanmasını ve genişlemesini önlerken, cilt yenilenmesini destekliyor.

La Roche Posay Effaclar Duo+ M Cilt Kusuru Görünümü Karşıtı Bakım Kremi İçin Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 869.90 TL

Temiz ve Arınmış Bir Cilt: La Roche Posay EFFACLAR Yüz Temizleme Jeli

Cilt bakım rutininin ilk ve temel adımı olan temizleyici ve arındırıcı EFFACLAR Yüz Temizleme Jeli, yağlı cildi kurutmadan nazikçe arındırırken temiz ve ferah bir cilt sağlıyor. İçeriğindeki La Roche-Posay Termal Suyu ile cildi yatıştırıyor, kir ve fazla sebumdan arındırıyor. Mikrobiyom bilimi ile güçlendirilen jel, temizliğin ötesinde bir deneyim sunuyor ve cilt ile uyumlu pH’ı sayesinde hassas ciltlerin bile kullanabileceği bir temizleme jeli olma özelliğini taşıyor. Uzman formülü ile siyah noktaların görünümünü azaltırken parlamayı kontrol altına almaya yardımcı oluyor.

La Roche Posay Effaclar Yüz Temizleme Jeli (400 ML) İçin Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 779.90 TL

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