Cilt bakımı dünyasına çığır açan bir giriş

Bunun, güzellik teknolojisinden doğal güzellik segmentine geçerek şirketin yeniden tanımlanmasını temsil edip etmediği merak ediliyor. FOREO'nun Kurucusu ve Baş İnovasyon Sorumlusu Filip Sedic, "İkisinde de biraz varız. Araştırma alanında ve bulduğumuzda iyileştirilmiş çözümleri uygulamada kendimizi sınırlamıyoruz" diyor.

“En son konseptte de aynı yaklaşım benimseniyor. Aynı anda birden çok teknolojiyi ve birden çok çalışma yöntemini uygulamaya çalışıyorduk. ‘Aynı zamanda' olması neden önemli? Çünkü biliyoruz ki İsveç güzelliği sadece doğal olmaktan değil, aynı zamanda verimli olmaktan da geçiyor. FOREO'nun cilt bakım ürünleri, FOREO cihazlarına mükemmel şekilde uyacak şekilde formüle edilmiş ve tasarlanıyor ve bunların kombinasyonu, benzeri görülmemiş bir konsept olan İsveç Güzellik Rutinleri için içgörüler sağlıyor”, diye devam ediyor Sedic.

FOREO'nun güzellik teknolojisi endüstrisindeki on yıllık yolculuğu, inovasyon ve zamanının ilerisinde ürünler sunmasıyla tanımlanıyor. Şimdi, cilt bakımı serisinin lansmanı ile FOREO, sektörde bir kez daha devrim yaratıyor. FOREO, gelişmiş formülasyonları cilt bakımı gereksinimlerine ilişkin derin bir anlayışla birleştirerek, çok çeşitli cilt sorunlarına hitap eden yüksek kaliteli ve etkili çözümler sunmayı amaçlıyor.

Pictured: Filip Sedic, FOREO’s Founder and Chief Innovation Officer

Bazı markalar yalnızca teknolojiye bağlı kalmakla yetinirken, FOREO güzellik teknolojisi endüstrisinde inovasyonun sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Cilt bakım serisinin piyasaya sürülmesiyle, FOREO'nun yeni bir kategoriye dalma mücadelesine tamamen hazır olduğu görülüyor. Cihazlar, cilt bakımı veya ötesi olsun, FOREO müşterilerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan etkili ve yüksek kaliteli çözümler sunmaya kendini adıyor ve asla mükemmellik ve etkinlikten daha azını kabul etmiyor.

FOREO'nun yenilikçi cilt bakım cihazları, cilt bakım ürünleriyle birlikte kullanıldığında, aktif bileşenlerin emilimini önemli ölçüde artıran rakipsiz bir ikili oluşturuyor. Bu dinamik cilt bakımı kombinasyonu, nihai etkinlik için aktif bileşenlerin cildin derinliklerine nüfuz etmesini sağlıyor. İsveç Güzellik Rutin rejimi, maksimum sonuç getiren minimum sayıda ürüne dayanıyor. FOREO, her biri belirli cilt bakımı ihtiyaçlarını karşılayan birkaç hedefli rutin oluşturuyor: temizleme, nemlendirme, yüz germe, akne vb.

FOREO'nun en son teknolojisi, cilt bakım ürünleriyle birleştiğinde, evinizde veya güzellik salonunda saatler harcamadan o mükemmel cilde sahip olmanın kolay bir yolunu sunuyor.

"FOREO'nun 10. yıl dönümü, şirketimizin tarihinde yeni bir bölümün başlangıcı olacak. İsveç Güzellik Rutinleri ile ultra çağdaş ve bütünsel bir güzellik görüşüne ulaşıyoruz. Güzellik teknolojisi inovasyonunda ön planda olmak bize diğerlerine göre rekabet avantajı sağlıyor. Cilt bakımı işini müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre yönlendiriyoruz, FOREO'yu yalnızca hiç bitmeyen bir hikaye olarak tanımlıyoruz, kimin yolculuğunda hala uzun bir yol var." şeklinde Sedic sözlerini tamamlıyor.

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