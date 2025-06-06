 Çılgın Sedat'ın Survivor itirafı!

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Çılgın Sedat, bir dönem aralarının iyi olduğu fakat sonrasında yollarının ayrıldığı Tarık Mengüç ile ilgili soruya da açıklık getirdi. “Bir dönem benim en iyi arkadaşımdı,” diyen Çılgın Sedat, “Tarık kendisine yakışmayanı yaptı. Biz çok iyi arkadaştık ama çocuğuma hakaret edildiğinde Türkiye ayağa kalktı, herkes paylaştı, destek oldu. Ama Tarık, ben söyledikten sonra paylaşıp bir saat sonra sildi. Gerekçesi de insanlar ona ‘reklam yapıyorsunuz’ demiş. Bu yüzden kaldırmış. Bana inanmadı, gitti o insanlara inandı. O gün muhabbeti kestik, daha da görüşmedik,” dedi.



AİLEME KAVGA ETMEMEK İÇİN SÖZ VERDİM

Survivor’dan ayağının tozuyla gelip Pınar Kerimoğlu’na konuk olan ve sorularını yanıtlayan Çılgın Sedat, sakin geçen yarışma sürecini değerlendirdi. “Yarışmaya gitmeden önce aileme kavga etmeyeceğim diye söz verdim,” diyen Sedat, “Ben ilk sezon çok kavga etmiştim ama artık ben hamdım, piştim, yandım. Oraya yanmış hâlimle gittim. Bu artık ilahi aşk gibi bir şey. Her şeyi yaşamışsın, artık sakinlik, dinginlik istiyorsun,” ifadelerini kullandı.

BEN EVDE BİR MELEKLE YAŞIYORUM

Pınar Kerimoğlu’nun sorularına cevap veren Çılgın Sedat, oğlu Sıraç ile ilgili de konuştu. “Ben evimde bir melekle yaşıyorum,” diyen Çılgın Sedat, “Evimiz yandığı dönemde her şeyimizi kaybettik. Arkadaşım, ‘Abi bir kurban kestir, tüm kötülükler seni buluyor, baksana oğlun öyle, ev yandı,’ dedi. Hemen uyardım: Sakın bir daha böyle söyleme. O benim meleğim. Ben evimde bir melekle yaşıyorum,” ifadelerini kullandı.

COŞKUN ABİ HAKLI, SAHNEYE ÇIKMASI GEREKİRDİ

Son dönemin en çok tartışılan konusu olan Coşkun Sabah - İrem Derici atışmasına da yorum yapan Sedat, “Ben burada Coşkun abiyi haklı buluyorum. Yılların sanatçısı ama burada iş Galatasaray’a düşerdi. Coşkun abi de İrem Derici de o gün oraya çıkabilirdi. Coşkun abiye biraz ayıp etmişler,” dedi.

BENİM İÇİN PİYASANIN BİR NUMARASI CENGİZ KURTOĞLU’DUR

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan başarılı şarkıcı, hayatına dokunan sanatçılardan en önde gelen ismin Cengiz Kurtoğlu olduğunu belirtti. “Ben saat fark etmeksizin Cengiz abinin evine giderim, kapıyı çalar, girerim. Fadime abla kahvemizi yapar, oturur hasbihal ederiz. Survivor’a gitmeden önce ‘Oğlum, sen hiçbir şey yapmazsın orada,’ dedi bana. Geldikten sonra beni ilk o aradı. Hem üslubum hem efendi duruşum hem de yarıştaki tavrım için tebrik etti. O yüzden Cengiz Kurtoğlu benim için ayrı bir yerdedir,” dedi.

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