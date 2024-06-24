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Çilem Duman'dan Murat Göğebakan şarkısı

Söylediği eserleri farklı tarzıyla yorumlayan sanatçı Çilem Duman usta müzik insanı Murat Göğebakan'ın gönüllere taht kuran ''Kör Bıçak'' eserini yeniden yorumladı. Sanatçı, söz müziği Murat Göğebakan'a ait eseri pop soundlarda genç kitleler ile buluştururken Murat Göğebakan hayranlarının sevgisini kazanmayı hedefliyor. 

Çilem Duman'dan Murat Göğebakan şarkısı

Murat Göğebakan'ın vokalistliğinide yapan sanatçı Çilem Duman'ın seslendirdiği eserin aranjörlüğünü Eren Koçin üstlendi. Yeni cover versiyonda sanatçı opera vokaller ile esere renk kattı.Okumalar Alfa Müzik Yapım Stüdyolarında gerçekleşti. Klip ünlü yönetmen Ali Eşitmez imzası taşıdı.Kostüm stylingi sanatçının kendisinin yaptığı klipte, Klip çekimleri Kuruçeşme Wine&Duck isimli sosyetik mekanda gerçekleşti.

Çilem Duman'dan Murat Göğebakan şarkısı

Şarkının mixini genç başarılı müzisyen Caner Hepvarlık yaparken eserin maestering imzası usta müzisyen Emre Kral üstlendi. Çilem Duman şarkıyı yorumlamak isteğini Murat Göğebakan'ın oğlu Bülent Göğebakan ile paylaştığında tam desteğini aldı. 2024'ün iddialı slow şarkıları arasında yer alacak ''Kör Bıçak'' Seyhan Müzik etiketi ile NetD YouTube kanalında ve tüm dijital platformlarda 21 Haziran 'da dinleyici ile buluştu.

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